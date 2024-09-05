Огнеметные системы ВСУ уничтожают враждебные позиции в Курской области

Российских захватчиков выжигают с их позиций. Фото: скриншот

Силы поддержки Вооруженных сил Украины удачно используют огнеметные системы против российских захватчиков. Украинские бойцы не прекращаются наносить врагу тяжелые потери в живой силе и боевой технике.

Видео искусной работы огнеметных систем "Сивалка-ВМ8" во время операции в Курской области опубликовал Генеральный штаб ВСУ в четверг, 5 сентября.

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"Огнеметные системы "Сивалка-ВМ8" подразделений РХБ Сил поддержки производят огненное поражение на Курщине живой силы противника специальными термобарическими снарядами", — говорится в сообщении.

Справка: в состав войск радиационной, химической, биологической защиты (РХБ) Сил поддержки ВСУ входят огнеметные подразделения. Они производят огнеметное впечатление врага на его позициях и в укрытиях на наиболее важных направлениях.