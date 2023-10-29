"Гібридні" системи ППО — Україна та США поєднали західні ракети та радянські ЗРК

Зенітно-ракетний комплекс "Бук" Збройних сил України. Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

У межах ініціативи FrankenSAM Україна та США спільно розробили "гібридні" системи ППО. Розробки поєднують сучасні зенітні ракети західного калібру та радянські ЗРК.

Про це повідомляє The New York Times.

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Зазначається, що програма FrankenSAM з'явилася торік, коли Україна звернулася до західних союзників з метою отримати підтримку в пошуку ракет до близько 60 радянських ЗРК "Бук", а також радарів, що збирали пил у київському арсеналі.

Оскільки західним партнерам було б тяжко знайти снаряди до "Буку", українські інженери запропонували адаптувати пускові установки, щоб використовувати зенітні ракети калібру НАТО, які надали США.

За даними видання, один із прикладів "гібридних" ППО містить поєднання установок "Бук" та ракет Sea Sparrow. Також є й інший — радянські радари й ракети AIM-9M Sidewinder. США вже їх випробували, тож скоро озброєння отримають ЗСУ.

NYT додає, що в Україні цього тижня було введено в експлуатацію ракетну систему Hawk, яка використовувалася в період холодної війни.

Нагадаємо, що міністр зі стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин відповів, чи можливо повністю покрити потреби України в боєприпасах.