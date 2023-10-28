Камишин пояснив, чи можливо повністю покрити потреби України в боєприпасах

Снаряди лежать біля гармати. Фото: Reuters

Станом на 28 жовтня жодна країна світу не спроможна покрити потреби України в боєприпасах. Це майже неможливо і спільними зусиллями всіх союзників України.

Про це заявив міністр зі стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин в ефірі телемарафону.

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Покрити всі потреби в снарядах не вийде

"І навіть якщо всі країни вільного світу об'єднаються — можливостей це покрити не вистачить", — зазначив він.

Він також підкреслив, що Україна, незважаючи на нарощування власного виробництва, все ще спирається на постачання снарядів від країн-партнерів.

Раніше ми розповідали, що у Міністерстві оборони США вирішили не називати точну кількість танків Abrams, які передадуть Україні. Також у Пентагоні не уточнили, коли саме прибуде військова техніка.

Крім того, Литва відремонтує танки Leopard, які пошкодилися під час ведення бойових дій в Україні. Для цього залучать литовських та німецьких експертів.

Нагадуємо, що Міністерство оборони України прийняло на озброєння три модифікації танків Leopard. Відповідні накази підписав глава Міноборони Рустем Умєров.