Результати Рамштайну, заяви Остіна і обіцянки партнерів

Ллойд Остін і Рустем Умєров на засіданні у Рамштайні. Фото: Reuters/Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard

В Німеччині на американській військовій базі Рамштайн пройшло чергове, уже 15-е засідання антиросійської коаліції. Без гучних заяв, але з новим українським міністром – про те, як пройшов цей захід, читайте в нашому матеріалі.

Подяка Резнікову і натяк Путіну

Лідер коаліції, міністр оборони США Ллойд Остін, розпочав свій виступ на засіданні дуже показово – з подяки колишньому вже колезі з України, Олексію Резнікову. "За все, що він зробив для вільної України в безпечному світі", — так охарактеризував Остін роботу Резнікова. Після цього очільник Пентагона відзначив нового українського міністра оборони, Рустема Умєрова, похваливши їхні телефонні переговори, які відбулися за тиждень до Рамштайна.

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Одним словом, Ллойд Остін, як досвідчений політик, у темі України показав приклад дипломатичності. А от коли він згадав про Володимира Путіна, тут вже у промові очільника міноборони США зазвучали дещо інші нотки. "У цій війні час не на боці Путіна", — ця фраза є не лише красивими словами чи залякуванням російського диктатора.

Рустем Умєров перед журналістами у Рамштайні

Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Фраза про те, що час грає проти Кремля, має два підтексти. Про перший Остін згадав сам — йдеться про нову зброю для України. Другий — це проблеми самої країни-агресора, де економіка почувається усе гірше, фінансів на війну та силовиків залишається усе менше. В Сполучених Штатах про економічну ситуацію в Росії добре знають, і слова очільника Пентагона є більш ніж прозорим натяком Путіну — закінчуй війну, бо нічого доброго далі тебе не чекає.

До речі, ексзаступник начальника Генштабу ЗС України Ігор Романенко, з яким Новини.LIVE обговорювали перспективи 15-го Рамштайна, заявив, що війна може завершитися досить швидко, десь місяців за п’ять. Такі різні аналітичні джерела, які сходяться у тому, що Росія має дуже мало часу — підтверджують успіхи України на фоні російських невдач, як на фронті, так і в тилу.

Літаки і танки, Данія і США

Головною темою засідання в Рамштайні стала авіація. Ллойд Остін заявив про активізацію роботи коаліцій у напрямку підготовки українських пілотів та передачі Україні винищувачів F-16. Особливо очільник Пентагону відзначив Данію, Естонію, Німеччину, Люксембург, Нідерланди та Польщу. Не забув міністр оборони США і свою країну, заявивши, що Сполучені Штати доповнюють авіаційну коаліцію.

Нагадаємо, що генерал-лейтенант Ігор Романенко в коментарі для Новини.LIVE припустив, що Україна отримає на 15-му Рамштайні пришвидшення процесу передачі Збройним силам України F-16. Слова Остіна — і про активізацію в цілому, і про доручення США — цілком можуть бути підтвердженням цих прогнозів. Але не Рамштайн-засіданні говорили не тільки про літаки.

Так, міністр оборони ДаніїТрольс Лунд Пульсен після прибуття на американську військову базу заявив, що його країна передасть ЗСУ ще 45 танків – 15 модернізованих радянських Т-72 і 30 німецьких Leopard-1. Про важку бронетехніку говорив і Остін – він підкреслив, що американські танки Abrams найближчим часом прибудують до України та включаться у бойові дії.

Охорона на засіданні контактної групи в Рамштайні

Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Зерно і повоєнні реалії

Звісно ж, не обійшлося на засіданні без згадок про останні ракетно-дронові удари російських військ по підприємствах та об’єктах аграрної сфери. Ллойд Остін у своєму виступі чітко і однозначно наголосив на цьому, підкріпивши свої слова цифрами – тим українським зерном, що уже знищене Росією, можна було б прогодувати понад 10 мільйонів мешканців планети. Меседж чіткий — Росія є проблемою не тільки України, США чи Заходу, а і Глобального Півдня, зокрема, Африки з її вічними продовольчими проблемами.

Власне, очільник Пентагону не став тут говорити загадками чи натяками, а прямо заявив про те, що глобальна продовольча безпека перебуває під загрозою саме через російські дії. Наступним кроком має стати реакція на ці слова Глобального Півдня.

Але Остін не зупинився на поточній ситуації, заглянувши і у майбутнє, повоєнне майбутнє України. Звісно ж, на засіданнях формату Рамштайн не розглядаються політичні питання — на кшталт вступу нашої держави до НАТО. Але слова міністра оборони України про те, що міжнародна коаліція має створити такі умови і так допомогти Україні, аби та мала надійну, боєздатну силу в довгостроковій перспективі, можна розцінити саме як підтримку євроатлантичної інтеграції нашої держави. Бо інших варіантів для довгострокової безпеки у Європі, про що також заявив Ллойд Остін, просто не існує.

Зустріч Остіна та Умєрова на засіданні Рамштайн-коаліції

Фото: Reuters/Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard

Одним словом, перший для Рустема Умєрова Рамштайн можна вважати досить успішним. Сполучені Штати активізувалися самі і підганяють союзників у ключовому питанні сьогодення — авіації для України. Продовжується постачання для Збройних сил України танків. Захід реагує на російські обстріли аграрних підприємств в Україні, втягуючи в цю історію – на своєму і українському боці — Глобальний Південь, який просто вимушений визначитися зі своїм ставлення до Росії, головного генераторах продовольчої кризи на планеті.

Робота на військово-дипломатичному напрямку триває, Захід посилює свою підтримку і натякає Путіну, що у довгострокову війну той просто не зможе грати. Меседжі Рамштайна №15 є реалістичними і водночас оптимістичними для України. А наслідки будуть трохи згодом, коли в небі України з’являться F-16, а на фронті підуть в бій Abrams’и.