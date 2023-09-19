Результаты Рамштайна, заявления Остина и обещания партнеров

США активизируются. О чем, кроме самолетов, говорили на Рамштайне
В Германии на американской военной базе Рамштайн прошло очередное уже 15-е заседание антироссийской коалиции. Без громких заявлений, но с новым украинским министром — о том, как прошло это мероприятие, читайте в нашем материале.
Благодарность Резникову и намек Путину
Лидер коалиции, министр обороны США Ллойд Остин, начал свое выступление на заседании очень показательно — с благодарности бывшему уже коллеге из Украины Алексею Резникову. "За все, что он сделал для свободной Украины в безопасном мире", — так охарактеризовал Остин работу Резникова. После этого глава Пентагона отметил нового украинского министра обороны, Рустема Умерова, похвалив их телефонные переговоры, состоявшиеся за неделю до Рамштайна.
Одним словом, Ллойд Остин как опытный политик в теме Украины показал пример дипломатичности. А вот когда он вспомнил о Владимире Путине, здесь уже в речи главы минобороны США зазвучали несколько иные нотки. "В этой войне время не на стороне Путина", — эта фраза является не только красивыми словами или запугиванием российского диктатора.
Фраза о том, что время играет против Кремля, имеет два подтекста. О первом Остине вспомнил сам — речь идет о новом оружии для Украины. Второй — это проблемы самой страны-агрессора, где экономика чувствует себя все хуже, финансов на войну и силовиков все меньше. В Соединенных Штатах об экономической ситуации в России хорошо знают, и слова главы Пентагона являются более чем прозрачным намеком Путину — заканчивай войну, потому что ничего хорошего дальше тебя не ждет.
Кстати, экс-заместитель начальника Генштаба ВС Украины Игорь Романенко, с которым Новини.LIVE обсуждали перспективы 15-го Рамштайна, заявил, что война может завершиться довольно быстро, где-то за пять месяцев. Такие разные аналитические источники сходятся в том, что у России очень мало времени — подтверждают успехи Украины на фоне российских неудач, как на фронте, так и в тылу.
Самолеты и танки, Дания и США
Главной темой заседания в Рамштайне стала авиация. Ллойд Остин заявил об активизации работы коалиций в направлении подготовки украинских пилотов и передаче Украине истребителей F-16. Особо глава Пентагона отметил Данию, Эстонию, Германию, Люксембург, Нидерланды и Польшу. Не забыл министр обороны США и свою страну, заявив, что Соединенные Штаты пополняют авиационную коалицию.
Напомним, что генерал-лейтенант Игорь Романенко в комментарии для Новини.LIVE предположил, что Украина получит на 15-м Рамштайне ускорение процесса передачи Вооруженным силам Украины F-16. Слова Остина — и об активизации в целом, и о поручениях США — вполне могут быть подтверждением этих прогнозов. Но не Рамштайн-заседании говорили не только о самолетах.
Так, министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен по прибытии на американскую военную базу заявил, что его страна передаст ВСУ еще 45 танков – 15 модернизированных советских Т-72 и 30 немецких Leopard-1. О тяжелой бронетехнике говорил и Остин — он подчеркнул, что американские танки Abrams в ближайшее время пристроятся в Украину и включатся в боевые действия.
Зерно и послевоенные реалии
Конечно, не обошлось на заседании без упоминаний о последних ракетно-дроновых ударах российских войск по предприятиям и объектам аграрной сферы. Ллойд Остин в своем выступлении четко и однозначно отметил это, подкрепив свои слова цифрами — тем украинским зерном, которое уже уничтожено Россией, можно было бы прокормить более 10 миллионов жителей планеты. Меседж четкий — Россия является проблемой не только Украины, США или Запада, но и Глобального Юга, в частности Африки с ее вечными продовольственными проблемами.
Собственно, глава Пентагона не стал здесь говорить загадками или намеками, а прямо заявил о том, что глобальная продовольственная безопасность находится под угрозой именно из-за российских действий. Следующим шагом должна стать реакция на слова Глобального Юга.
Но Остин не остановился на текущей ситуации, заглянув в будущее, послевоенное будущее Украины. Конечно, на заседаниях формата Рамштайн не рассматриваются политические вопросы — типа вступления нашего государства в НАТО. Но слова министра обороны Украины о том, что международная коалиция должна создать такие условия и так помочь Украине, чтобы и обладала надежной, боеспособной силой в долгосрочной перспективе, можно расценить именно как поддержку евроатлантической интеграции нашего государства. Ибо других вариантов для долгосрочной безопасности в Европе, о чем также заявил Ллойд Остин, просто не существует.
Одним словом, первый для Рустема Умерова Рамштайн можно считать достаточно успешным. Соединенные Штаты активизировались сами и подгоняют союзников в ключевом вопросе — авиации для Украины. Продолжаются поставки для Вооруженных сил Украины танков. Запад реагирует на российские обстрелы аграрных предприятий в Украине, втягивая в эту историю — на своей и украинской стороне — Глобальный Юг, который просто вынужден определиться со своим отношением к России, главному генератору продовольственного кризиса на планете.
Работа на военно-дипломатическом направлении продолжается, Запад усиливает свою поддержку и намекает Путину, что в долгосрочную войну он просто не сможет играть. Меседжи Рамштайна №15 реалистичны и в то же время оптимистичны для Украины. А последствия будут немного погодя, когда в небе Украины появятся F-16, а на фронте пойдут в бой Abrams'ы.