Результаты Рамштайна, заявления Остина и обещания партнеров

Ллойд Остин и Рустем Умеров на заседании в Рамштайне. Фото: Reuters/Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard

В Германии на американской военной базе Рамштайн прошло очередное уже 15-е заседание антироссийской коалиции. Без громких заявлений, но с новым украинским министром — о том, как прошло это мероприятие, читайте в нашем материале.

Благодарность Резникову и намек Путину

Лидер коалиции, министр обороны США Ллойд Остин, начал свое выступление на заседании очень показательно — с благодарности бывшему уже коллеге из Украины Алексею Резникову. "За все, что он сделал для свободной Украины в безопасном мире", — так охарактеризовал Остин работу Резникова. После этого глава Пентагона отметил нового украинского министра обороны, Рустема Умерова, похвалив их телефонные переговоры, состоявшиеся за неделю до Рамштайна.

Читайте также:

Одним словом, Ллойд Остин как опытный политик в теме Украины показал пример дипломатичности. А вот когда он вспомнил о Владимире Путине, здесь уже в речи главы минобороны США зазвучали несколько иные нотки. "В этой войне время не на стороне Путина", — эта фраза является не только красивыми словами или запугиванием российского диктатора.

Рустем Умеров перед журналистами в Рамштайне

Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Фраза о том, что время играет против Кремля, имеет два подтекста. О первом Остине вспомнил сам — речь идет о новом оружии для Украины. Второй — это проблемы самой страны-агрессора, где экономика чувствует себя все хуже, финансов на войну и силовиков все меньше. В Соединенных Штатах об экономической ситуации в России хорошо знают, и слова главы Пентагона являются более чем прозрачным намеком Путину — заканчивай войну, потому что ничего хорошего дальше тебя не ждет.

Кстати, экс-заместитель начальника Генштаба ВС Украины Игорь Романенко, с которым Новини.LIVE обсуждали перспективы 15-го Рамштайна, заявил, что война может завершиться довольно быстро, где-то за пять месяцев. Такие разные аналитические источники сходятся в том, что у России очень мало времени — подтверждают успехи Украины на фоне российских неудач, как на фронте, так и в тылу.

Самолеты и танки, Дания и США

Главной темой заседания в Рамштайне стала авиация. Ллойд Остин заявил об активизации работы коалиций в направлении подготовки украинских пилотов и передаче Украине истребителей F-16. Особо глава Пентагона отметил Данию, Эстонию, Германию, Люксембург, Нидерланды и Польшу. Не забыл министр обороны США и свою страну, заявив, что Соединенные Штаты пополняют авиационную коалицию.

Напомним, что генерал-лейтенант Игорь Романенко в комментарии для Новини.LIVE предположил, что Украина получит на 15-м Рамштайне ускорение процесса передачи Вооруженным силам Украины F-16. Слова Остина — и об активизации в целом, и о поручениях США — вполне могут быть подтверждением этих прогнозов. Но не Рамштайн-заседании говорили не только о самолетах.

Так, министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен по прибытии на американскую военную базу заявил, что его страна передаст ВСУ еще 45 танков – 15 модернизированных советских Т-72 и 30 немецких Leopard-1. О тяжелой бронетехнике говорил и Остин — он подчеркнул, что американские танки Abrams в ближайшее время пристроятся в Украину и включатся в боевые действия.

Охрана на заседании контактной группы в Рамштайне

Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Зерно и послевоенные реалии

Конечно, не обошлось на заседании без упоминаний о последних ракетно-дроновых ударах российских войск по предприятиям и объектам аграрной сферы. Ллойд Остин в своем выступлении четко и однозначно отметил это, подкрепив свои слова цифрами — тем украинским зерном, которое уже уничтожено Россией, можно было бы прокормить более 10 миллионов жителей планеты. Меседж четкий — Россия является проблемой не только Украины, США или Запада, но и Глобального Юга, в частности Африки с ее вечными продовольственными проблемами.

Собственно, глава Пентагона не стал здесь говорить загадками или намеками, а прямо заявил о том, что глобальная продовольственная безопасность находится под угрозой именно из-за российских действий. Следующим шагом должна стать реакция на слова Глобального Юга.

Но Остин не остановился на текущей ситуации, заглянув в будущее, послевоенное будущее Украины. Конечно, на заседаниях формата Рамштайн не рассматриваются политические вопросы — типа вступления нашего государства в НАТО. Но слова министра обороны Украины о том, что международная коалиция должна создать такие условия и так помочь Украине, чтобы и обладала надежной, боеспособной силой в долгосрочной перспективе, можно расценить именно как поддержку евроатлантической интеграции нашего государства. Ибо других вариантов для долгосрочной безопасности в Европе, о чем также заявил Ллойд Остин, просто не существует.

Встреча Остина и Умерова на заседании Рамштайн-коалиции

Фото: Reuters/Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard

Одним словом, первый для Рустема Умерова Рамштайн можно считать достаточно успешным. Соединенные Штаты активизировались сами и подгоняют союзников в ключевом вопросе — авиации для Украины. Продолжаются поставки для Вооруженных сил Украины танков. Запад реагирует на российские обстрелы аграрных предприятий в Украине, втягивая в эту историю — на своей и украинской стороне — Глобальный Юг, который просто вынужден определиться со своим отношением к России, главному генератору продовольственного кризиса на планете.

Работа на военно-дипломатическом направлении продолжается, Запад усиливает свою поддержку и намекает Путину, что в долгосрочную войну он просто не сможет играть. Меседжи Рамштайна №15 реалистичны и в то же время оптимистичны для Украины. А последствия будут немного погодя, когда в небе Украины появятся F-16, а на фронте пойдут в бой Abrams'ы.