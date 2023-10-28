Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Камышин объяснил, возможно ли полностью покрыть потребности Украины в боеприпасах arrow

Камышин объяснил, возможно ли полностью покрыть потребности Украины в боеприпасах

28 октября 2023 23:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Камышин объяснил, возможно ли полностью покрыть потребности Украины в боеприпасах
Снаряды лежат у пушки. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

По состоянию на 28 октября ни одна страна мира не может покрыть потребности Украины в боеприпасах. Это почти невозможно и совместными усилиями всех союзников Украины.

Об этом заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин в эфире телемарафона.

Читайте также:

Покрыть все потребности в снарядах не получится

"И даже если все страны свободного мира объединятся — возможностей это покрыть не хватит", — отметил он.

Он также подчеркнул, что Украина, невзирая на наращивание собственного производства, все еще опирается на поставки снарядов от стран-партнеров.

Ранее мы рассказывали, что в Министерстве обороны США решили не называть точное количество танков Abrams, которые будут переданы Украине. Также в Пентагоне не уточнили, когда прибудет военная техника.

Кроме того, Литва отремонтирует танки Leopard, повредившиеся во время ведения боевых действий в Украине. Для этого будут привлечены литовские и немецкие эксперты.

Напомним, что Министерство обороны Украины приняло на вооружение три модификации танков Leopard. Соответствующие приказы подписал глава Минобороны Рустем Умеров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме