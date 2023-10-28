Камышин объяснил, возможно ли полностью покрыть потребности Украины в боеприпасах

Снаряды лежат у пушки. Фото: Reuters

По состоянию на 28 октября ни одна страна мира не может покрыть потребности Украины в боеприпасах. Это почти невозможно и совместными усилиями всех союзников Украины.

Об этом заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин в эфире телемарафона.

Читайте также:

Покрыть все потребности в снарядах не получится

"И даже если все страны свободного мира объединятся — возможностей это покрыть не хватит", — отметил он.

Он также подчеркнул, что Украина, невзирая на наращивание собственного производства, все еще опирается на поставки снарядов от стран-партнеров.

Ранее мы рассказывали, что в Министерстве обороны США решили не называть точное количество танков Abrams, которые будут переданы Украине. Также в Пентагоне не уточнили, когда прибудет военная техника.

Кроме того, Литва отремонтирует танки Leopard, повредившиеся во время ведения боевых действий в Украине. Для этого будут привлечены литовские и немецкие эксперты.

Напомним, что Министерство обороны Украины приняло на вооружение три модификации танков Leopard. Соответствующие приказы подписал глава Минобороны Рустем Умеров.