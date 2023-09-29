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В США утрималися називати кількість танків Abrams, які отримає Україна

29 вересня 2023 07:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В США утрималися називати кількість танків Abrams, які отримає Україна
Танк Abrams. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Міністерстві оборони США вирішили не називати точну кількість танків Abrams, які передадуть Україні. Також у Пентагоні не уточнили, коли саме прибуде військова техніка. 

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на речницю оборонного відомства США Сабріну Сінгх.

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"Я не вдаватимуся в конкретні цифри або будь-які додаткові подробиці про те, скільки танків і коли прибудуть", — сказала представниця Пентагону. 

Вона наголосила, що Україна сама вирішить, коли про це розповідати. 

Водночас, Сінгх зазначила, що перша партія танків Abrams вже прибула в Україну. 

Нагадаємо, в Україну прибула перша партія танків Abrams із США. Відправка відбулась на кілька місяців раніше, ніж було заявлено.

Додамо, 25 вересня Президент України Володимир Зеленський провів щоденну нараду, на якій підтвердив прибуття танків Abrams в країну

 

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