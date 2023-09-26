ЗМІ дізналися, скільки танків Abrams прибуло в Україну

Танк Abrams. Фото: mil.in.ua

Сполучені Штати Америки пообіцяли передати Україні 31 танк Abrams. Поки що з цієї кількості доставили менше половини.

Про це пише видання The Washington Post.

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Відтак, за словами високопоставленого українського військового чиновника, який говорив на умовах анонімності, з 31 одиниці в Україну прибуло менше половини очікуваних танків Abrams.

Варто відзначити, що США зобов'язались передати в Україну 31 бойовий танк Abrams. Тоді військові чиновники заявили, що постави відбуватимуться поступово.

Abrams в Україні

Нагадаємо, в Україну прибула перша партія танків Abrams із США. Відправка відбулась на кілька місяців раніше, ніж було заявлено.

Додамо, 25 вересня Президент України Володимир Зеленський провів щоденну нараду, на якій підтвердив прибуття танків Abrams в країну.