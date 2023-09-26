СМИ узнали, сколько танков Abrams прибыло в Украину

Танк Абрамс. Фото: mil.in.ua

Соединенные Штаты Америки пообещали передать Украине 31 танк Abrams. Пока из этого количества доставили менее половины.

Об этом пишет издание The Washington Post.

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По словам высокопоставленного украинского военного чиновника, который говорил на условиях анонимности, из 31 единицы в Украину прибыло меньше половины ожидаемых танков Abrams.

Следует отметить, что США обязались передать в Украину 31 боевой танк Abrams. Тогда военные чиновники заявили, что осанки будут происходить постепенно.

Abrams в Украине

Напомним, в Украину прибыла первая партия танков Abrams из США. Отправка состоялась на несколько месяцев раньше заявления.

Добавим, 25 сентября Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное совещание, на котором подтвердил прибытие танков Abrams в страну.