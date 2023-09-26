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СМИ узнали, сколько танков Abrams прибыло в Украину

26 сентября 2023 13:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
СМИ узнали, сколько танков Abrams прибыло в Украину
Танк Абрамс. Фото: mil.in.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Соединенные Штаты Америки пообещали передать Украине 31 танк Abrams. Пока из этого количества доставили менее половины.

Об этом пишет издание The Washington Post.

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По словам высокопоставленного украинского военного чиновника, который говорил на условиях анонимности, из 31 единицы в Украину прибыло меньше половины ожидаемых танков Abrams.

Следует отметить, что США обязались передать в Украину 31 боевой танк Abrams. Тогда военные чиновники заявили, что осанки будут происходить постепенно.

Abrams в Украине

Напомним, в Украину прибыла первая партия танков Abrams из США. Отправка состоялась на несколько месяцев раньше заявления.

Добавим, 25 сентября Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное совещание, на котором подтвердил прибытие танков Abrams в страну.

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