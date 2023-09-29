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В США воздержались называть количество танков Abrams, которые получит Украина

29 сентября 2023 07:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В США воздержались называть количество танков Abrams, которые получит Украина
Танк Абрамс. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Министерстве обороны США решили не называть точное количество танков Abrams, которые передадут Украине. Также в Пентагоне не уточнили, когда прибудет военная техника.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретарь оборонного ведомства США Сабрину Сингх.

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"Я не буду вдаваться в конкретные цифры или какие-либо дополнительные подробности о том, сколько танков и когда прибудут", — сказала представительница Пентагона.

Она подчеркнула, что Украина сама решит, когда об этом рассказывать.

В то же время Сингх отметила, что первая партия танков Abrams уже прибыла в Украину.

Напомним, в Украину прибыла первая партия танков Abrams из США. Отправка состоялась на несколько месяцев раньше заявления.

Добавим, 25 сентября Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное совещание, на котором подтвердил прибытие танков Abrams в страну.

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