Міноборони прийняло на озброєння ЗСУ три модифікованих зразки танків Leopard

Танк Leopard. Фото: bundeswehr.de

Міністерство оборони України прийняло на озброєння три модифікації танків Leopard. Відповідні накази підписав глава Міноборони Рустем Умєров.

Про це повідомляє Міноборони.

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Міноборони прийняло на озброєння зразки бронетехніки:

танки Leopard 2А6;

Leopard 2А5;

Leopard 1А5.

"Ці танки Україна отримала від західних партнерів, і вони ефективно зарекомендували себе в боях. Тим, що міністерство приймає ці танки на озброєння, ми декларуємо на довгострокову перспективу намір мати сучасну та високотехнологічну зброю", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони розповіли, що танки Leopard модифікацій 2А6, 2А5 та 1А5 призначені для прориву укріплених позицій ворога, знищення вогневих точок, техніки та живої сили РФ, а також швидкої організації оборонних рубежів.

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки відправили Україні 31 танк M1A1 Abrams. Таку кількість обіцяв передати для ЗСУ президент Джо Байден.

Також ми писали, що Литва відремонтує танки Leopard, які пошкодилися під час ведення бойових дій в Україні. Для цього залучать литовських та німецьких експертів.

Додамо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що танки ABRAMS не витримають довго, якщо їх відправити на фронт. Тому українські військові будуть використовувати їх для прориву оборони ворога.