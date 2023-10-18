Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Міноборони прийняло на озброєння ЗСУ три модифікованих зразки танків Leopard arrow

Міноборони прийняло на озброєння ЗСУ три модифікованих зразки танків Leopard

18 жовтня 2023 13:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Міноборони прийняло на озброєння ЗСУ три модифікованих зразки танків Leopard
Танк Leopard. Фото: bundeswehr.de
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністерство оборони України прийняло на озброєння три модифікації танків Leopard. Відповідні накази підписав глава Міноборони Рустем Умєров.

Про це повідомляє Міноборони.

Читайте також:

Танки Leopard для ЗСУ

Міноборони прийняло на озброєння зразки бронетехніки:

  • танки Leopard 2А6;
  • Leopard 2А5;
  • Leopard 1А5.

"Ці танки Україна отримала від західних партнерів, і вони ефективно зарекомендували себе в боях. Тим, що міністерство приймає ці танки на озброєння, ми декларуємо на довгострокову перспективу намір мати сучасну та високотехнологічну зброю", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони розповіли, що танки Leopard модифікацій 2А6, 2А5 та 1А5 призначені для прориву укріплених позицій ворога, знищення вогневих точок, техніки та живої сили РФ, а також швидкої організації оборонних рубежів.

null
Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки відправили Україні 31 танк M1A1 Abrams. Таку кількість обіцяв передати для ЗСУ президент Джо Байден.

Також ми писали, що Литва відремонтує танки Leopard, які пошкодилися під час ведення бойових дій в Україні. Для цього залучать литовських та німецьких експертів.

Додамо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що танки ABRAMS не витримають довго, якщо їх відправити на фронт. Тому українські військові будуть використовувати їх для прориву оборони ворога.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

19:50 Копія бабусі Діани: штучний інтелект показав дорослих дітей Кейт Міддлтон

Актуальне по темі