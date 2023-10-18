Минобороны приняло на вооружение ВСУ три модифицированных образца танков Leopard

Танк Leopard. Фото: bundeswehr.de

Министерство обороны Украины приняло на вооружение три модификации танков Leopard. Соответствующие приказы подписал глава Минобороны Рустем Умеров.

Об этом сообщает Минобороны.

Читайте также:

Танки Leopard для ВСУ

Минобороны приняло на вооружение образцы бронетехники:

танки Leopard 2А6;

Leopard 2А5;

Leopard 1А5.

"Эти танки Украина получила от западных партнеров, и они эффективно зарекомендовали себя в боях. Тем, что министерство принимает эти танки на вооружение, мы декларируем на долгосрочную перспективу намерение иметь современное и высокотехнологичное оружие", — говорится в сообщении.

В Минобороны рассказали, что танки Leopard модификаций 2А6, 2А5 и 1А5 предназначены для прорыва укрепленных позиций врага, уничтожения огневых точек, техники и живой силы РФ, а также быстрой организации оборонительных рубежей.

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, Соединенные Штаты Америки отправили Украине 31 танк M1A1 Abrams. Такое количество обещал передать для ВСУ президент Джо Байден.

Также мы писали, что Литва отремонтирует танки Leopard, повредившиеся во время ведения боевых действий в Украине. Для этого будут привлечены литовские и немецкие эксперты.

Добавим, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что танки ABRAMS не выдержат долго, если их отправить на фронт. Потому украинские военные будут использовать их для прорыва обороны врага.