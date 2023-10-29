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"Гибридные" системы ПВО — Украина и США объединили западные ракеты и советские ЗРК

29 октября 2023 02:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Гибридные" системы ПВО — Украина и США объединили западные ракеты и советские ЗРК
Зенитно-ракетный комплекс "Бук" Вооруженных Сил Украины. Фото: Луганская областная государственная администрация / Facebook
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В рамках инициативы FrankenSAM Украина и США совместно разработали "гибридные" системы ПВО. Разработки совмещают современные зенитные ракеты западного калибра и совецкие ЗРК.

Об этом сообщает The New York Times.

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Отмечается, что программа FrankenSAM появилась в прошлом году, когда Украина обратилась к западным союзникам с целью получить поддержку в поиске ракет для около 60 советских ЗРК "Бук", а также радаров, собиравших пыль в киевском арсенале.

Поскольку западным партнерам было бы тяжело найти снаряды для "Бука", украинские инженеры предложили адаптировать пусковые установки, чтобы использовать зенитные ракеты калибра НАТО, которые предоставили США.

По данным издания, один из примеров "гибридных" ПВО содержит сочетание установок "Бук" и ракет Sea Sparrow. Также есть и другой — советские радары и ракеты AIM-9M idewinder. США уже их опробовали, и скоро вооружение получат ВСУ.

NYT добавляет, что в Украине на этой неделе была введена в эксплуатацию ракетная система Hawk, которая использовалась в период холодной войны.

Напомним, что министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин ответил, возможно ли полностью покрыть потребности Украины в боеприпасах.

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