Глава МЗС Фінляндії оцінила шанси Росії стати демократією після Путіна

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен. Фото: Twitter

Росія малоймовірно стане нормальною демократією навіть, якщо Путін піде. Адже до ведення війни держава-терорист готувалась не одне десятиліття.

Про це заявили міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен у інтерв'ю The Washington Post.

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За словами міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен, допомога Україні — необхідність.

"У демократичних країнах політичний клімат завжди може змінитися, але я впевнена, що наші основні цінності та майбутнє, до якого ми всі на вільному Заході прагнемо залежить від допомоги Україні. Допомога Україні – це не благодійність", — заявила вона.

До того ж на її думку, зупинка допомоги Україні призвела б не лише до її знищення, а й до зміцнення РФ.

"Що було б, якби ми відпустили Україну або перестали їм допомагати? Можливо, не було б України, але точно була б дуже сильна Росія. І я не думаю, що це комусь вигідно, особливо сусідам", — зазначила Валтонен.

Позиція Фінляндії щодо посилення обороноздатності країн ЄС

Еліна Валтонен каже, що минуле європейське віяння економії на оборонці вже не актуальне. Європа почала усвідомлювати важливість армії.

"Тепер ми маємо зробити навпаки, не тільки для України, але й стратегічно для майбутнього. Ми повинні багато інвестувати в оборонну промисловість. Ми просто повинні усвідомити, що для того, щоб залишатися в безпеці в майбутньому, щоб мати можливість жити по-європейськи, ми повинні краще піклуватися про себе, коли йдеться про оборону та безпеку", — заявила очільниця МЗС Фінляндії.

Як Фінляндія оцінює російську демократію

За словами міністерки закордонних справ Фінляндії, багато європейців, мабуть, не усвідомлювали, що це не лише війна Путіна.

"Складається враження, що російська техніка, так би мовити, готувалася до цього дуже довго. Вони активно ведуть війну з 2008 в Грузії та з 2014 року проти України, з незаконною анексією Криму. Звичайно, Путін був при владі протягом цього часу, але більше двох десятиліть він будував навколо цього інфраструктуру. І було два десятиліття, щоб хтось в Росії сказав йому, що це не гаразд", — підкреслили вона.

Валтонен переконана, що навіть усунення Путіна мало, що змінить.

"Якщо Путін піде, дуже малоймовірно, що Росія якимось чином стане нормальною мирною демократією. Ми повинні готуватися до гіршого, а найгірше те, що Росія залишиться такою, якою вона є, і, можливо, буде ще гіршою в майбутньому", — заявила політикиня.

Нагадаємо, Путін наказав Шойгу зупинити контрнаступ ЗСУ до жовтня.

Також стало відомо, що у Кремлі "не бачать передумов" для переговорів з Україною.