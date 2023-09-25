Глава МИД Финляндии оценила шансы России стать демократией после Путина

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Фото: Twitter

Россия маловероятно станет нормальной демократией даже если Путин уйдет. Ведь к ведению войны государство-террорист готовилось не одно десятилетие.

Об этом заявила министер иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью The Washington Post.

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По словам министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, помощь Украине — необходимость.

"В демократических странах политический климат всегда может измениться, но я уверена, что наши основные ценности и будущее, к которому мы все на свободном Западе стремимся, зависит от помощи Украине. Помощь Украине — это не благотворительность", — заявила она.

К тому же, по ее мнению, остановка помощи Украине привела бы не только к ее уничтожению, но и к укреплению РФ.

"Что было бы, если бы мы отпустили Украину или перестали им помогать? Возможно, не было бы Украины, но точно была бы очень сильная Россия. И я не думаю, что это кому выгодно, особенно соседям", — отметила Валтонен.

Позиция Финляндии по усилению обороноспособности стран ЕС

Элина Валтонен говорит, что прошедшее европейское веяние экономии на оборонке уже не актуально. Европа стала понимать значимость армии.

"Теперь мы должны сделать наоборот, не только для Украины, но и стратегически для будущего. Мы должны многое инвестировать в оборонную промышленность. Мы просто должны осознать, что для того, чтобы оставаться в безопасности в будущем, чтобы иметь возможность жить по-европейски, мы должны лучше заботиться о себе, когда речь идет об обороне и безопасности" , — заявила глава МИД Финляндии.

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По словам министра иностранных дел Финляндии, многие европейцы, по-видимому, не осознавали, что это не только война Путина.

"Создается впечатление, что российская техника, так сказать, готовилась к этому очень долго. Они активно ведут войну с 2008 в Грузии и с 2014 года против Украины, с незаконной аннексией Крыма. Конечно, Путин был у власти в течение этого времени, но больше двух десятилетий он строил вокруг этого инфраструктуру. И было два десятилетия, чтобы кто-то в России сказал ему, что это не в порядке", — подчеркнула она.

Валтонен убеждена, что даже смещение Путина мало что изменит.

"Если Путин уйдет, очень маловероятно, что Россия каким-то образом станет нормальной мирной демократией. Мы должны готовиться к худшему, а хуже всего то, что Россия останется такой, какой она есть, и, возможно, будет еще хуже в будущем", — заявила политик.

Напомним, Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ до октября.

Также стало известно, что в Кремле "не видят предпосылок" для переговоров с Украиной.