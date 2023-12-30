Головні завдання на 2024 рік та підсумкова ставка — головне із звернення Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський поділився планами на 2024 рік та розповів подробиці проведення підсумкової ставки. За його словами, наступного року Україна готується зробити більше зброї, також є чіткий план графіку міжнародної роботи у січні.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

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Плани на 2024 рік

Зеленський повідомив, що у 2024 році Україна планує посилювати виробництво озброєнь, дотримуючись точно складеного розкладу міжнародних справ на січень.

"Наша команда активно співпрацює з партнерами для розробки рішень, які відповідають потребам кожного українського солдата та всього нашого народу. Ці рішення обов'язково будуть потужними та ефективними", — говорить він.

Також гарант зазначив, що наступний рік принесе безліч важливих та глобальних рішень, і для України дуже важливо впливати на ці процеси та досягати своїх стратегічних цілей.

"Ми боротимемося за наш внесок і справедливість для України. Я висловлюю подяку всім лідерам, які підтримували нас з 24 лютого і продовжать це робити у 2024 році", — додав він.

Підсумкова ставка — про що говорили

Зеленський повідомив, що 2023 був періодом значних досягнень, і тепер український погляд спрямований до наступного року.

"Ми розглянули річні підсумки та плани на майбутнє. Головком та Генштаб представили звіт про поточні досягнення, а також позначили стратегічні плани на 2024 рік. Звіти ГУР та зовнішньої розвідки також були представлені, висвітлюючи підготовку противника та загальну військово-політичну обстановку у світі", — додав він.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський назвав кількість постраждалих та загиблих людей внаслідок масованої атаки РФ учора, 29 грудня. За його словами, 159 людей отримали травми, а 39 - загинули.

Окрім того, Президент України Володимир Зеленський відвідав Авдіївку Донецької області. Він провів військову нараду та нагородив українських захисників.