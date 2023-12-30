Головні завдання на 2024 рік та підсумкова ставка — головне із звернення Володимира Зеленського
Президент України Володимир Зеленський поділився планами на 2024 рік та розповів подробиці проведення підсумкової ставки. За його словами, наступного року Україна готується зробити більше зброї, також є чіткий план графіку міжнародної роботи у січні.
Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.
Плани на 2024 рік
Зеленський повідомив, що у 2024 році Україна планує посилювати виробництво озброєнь, дотримуючись точно складеного розкладу міжнародних справ на січень.
"Наша команда активно співпрацює з партнерами для розробки рішень, які відповідають потребам кожного українського солдата та всього нашого народу. Ці рішення обов'язково будуть потужними та ефективними", — говорить він.
Також гарант зазначив, що наступний рік принесе безліч важливих та глобальних рішень, і для України дуже важливо впливати на ці процеси та досягати своїх стратегічних цілей.
"Ми боротимемося за наш внесок і справедливість для України. Я висловлюю подяку всім лідерам, які підтримували нас з 24 лютого і продовжать це робити у 2024 році", — додав він.
Підсумкова ставка — про що говорили
Зеленський повідомив, що 2023 був періодом значних досягнень, і тепер український погляд спрямований до наступного року.
"Ми розглянули річні підсумки та плани на майбутнє. Головком та Генштаб представили звіт про поточні досягнення, а також позначили стратегічні плани на 2024 рік. Звіти ГУР та зовнішньої розвідки також були представлені, висвітлюючи підготовку противника та загальну військово-політичну обстановку у світі", — додав він.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський назвав кількість постраждалих та загиблих людей внаслідок масованої атаки РФ учора, 29 грудня. За його словами, 159 людей отримали травми, а 39 - загинули.
Окрім того, Президент України Володимир Зеленський відвідав Авдіївку Донецької області. Він провів військову нараду та нагородив українських захисників.
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