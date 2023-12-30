Главные задачи на 2024 год и итоговая ставка — главное из обращения Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский поделился планами на 2024 года и рассказал подробности проведения итоговой ставки. По его словам, в следующем году Украина готовится сделать больше оружия, также есть четкий план график международной работы в январе.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

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Планы на 2024 год

Зеленский сообщил, что в 2024 году Украина планирует усиливать производство вооружений, следуя точно составленному расписанию международных дел на январь.

"Наша команда активно сотрудничает с партнерами для разработки решений, которые отвечают потребностям каждого украинского солдата и всего нашего народа. Эти решения обязательно будут мощными и эффективными", — говорит он.

Также гарант указал, что следующий год принесет множество важных и глобальных решений, и для Украины крайне важно влиять на эти процессы и достигать своих стратегических целей.

"Мы будем бороться за наш вклад и справедливость для Украины. Я выражаю благодарность всем лидерам, которые поддерживали нас с 24 февраля и продолжат это делать в 2024 году", — добавил он.

Итоговая ставка — о чем говорили

Зеленский сообщил, что 2023 год был периодом значительных достижений, и теперь украинский взгляд устремлен к следующему году.

"Мы рассмотрели годовые итоги и планы на будущее. Главком и Генштаб представили отчет о текущих достижениях, а также обозначили стратегические планы на 2024 год. Отчеты ГУР и внешней разведки также были представлены, освещая подготовку противника и общую военно-политическую обстановку в мире", — добавил он.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество пострадавших и погибших людей в результате массированной атаки РФ вчера, 29 декабря. По его словам, 159 человек получили травмы, а 39 — погибли.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский посетил Авдеевку Донецкой области. Он провел военное совещание и наградил украинских защитников.