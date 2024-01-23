Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Головний меседж 18-го Рамштайна пролунав ще до засідання arrow

Головний меседж 18-го Рамштайна пролунав ще до засідання

23 січня 2024 19:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Головний меседж 18-го Рамштайна пролунав ще до засідання
Міністри оборони України Рустем Умєров та США Ллойд Остін. Фото: Reuters
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Західна Рамштайн-коаліція і надалі підтримуватиме Україну. А замість Сполучених Штатів Америки провідну роль у постачанні зброї та наданні іншої допомоги можуть виконувати країни Європи.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

Україну підтримуватимуть і надалі

Головний меседж нового, січневого Рамштайна прозвучав ще перед початком засідання, упевнений, Дмитро Снєгирьов.

"Цей меседж стосується того, що підтримка України — яка, як очікували в Росії, може бути поставлена на паузу – продовжуватиметься і надалі", — підкреслив експерт.

Європа замінить США

За словами Снєгирьова, на підтримку України не вплинуть навіть політичні проблеми у американському Конгресі.

"Про готовність надалі підтримувати і допомагати Україні заявили європейські партнери", — наголосив експерт.

Саме на цьому, на європейській підтримці України, зробив акцент перед початком засідання міністр оборони США Ллойд Остін.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що однією із головних тем чергового, 18-го засідання західної коаліції на підтримку України в форматі Рамштайн буде посилення артилерійської складової Збройних сил України.

США
ЗСУ
Україна
Ллойд Остін
Рамштайн
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі