Головний меседж 18-го Рамштайна пролунав ще до засідання

Міністри оборони України Рустем Умєров та США Ллойд Остін. Фото: Reuters

Західна Рамштайн-коаліція і надалі підтримуватиме Україну. А замість Сполучених Штатів Америки провідну роль у постачанні зброї та наданні іншої допомоги можуть виконувати країни Європи.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Україну підтримуватимуть і надалі

Головний меседж нового, січневого Рамштайна прозвучав ще перед початком засідання, упевнений, Дмитро Снєгирьов.

⚡️Глава Пентагону Ллойд Остін закликав союзників надати Україні більше систем ППО



Стартував "Рамштайн-18", у рамках якого міністр оборони США закликав союзників надати Україні більше життєво важливих наземних систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення. pic.twitter.com/pEwDSTXQjo — Miroslava (@Miroslava2023) January 23, 2024

"Цей меседж стосується того, що підтримка України — яка, як очікували в Росії, може бути поставлена на паузу – продовжуватиметься і надалі", — підкреслив експерт.

Європа замінить США

За словами Снєгирьова, на підтримку України не вплинуть навіть політичні проблеми у американському Конгресі.

"Про готовність надалі підтримувати і допомагати Україні заявили європейські партнери", — наголосив експерт.

Саме на цьому, на європейській підтримці України, зробив акцент перед початком засідання міністр оборони США Ллойд Остін.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що однією із головних тем чергового, 18-го засідання західної коаліції на підтримку України в форматі Рамштайн буде посилення артилерійської складової Збройних сил України.