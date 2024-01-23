Главный месседж 18-го Рамштайна прозвучал еще до заседания
Западная Рамштайн-коалиция и дальше будет поддерживать Украину. А вместо Соединенных Штатов Америки ведущую роль в снабжении оружием и оказании другой помощи могут выполнять страны Европы.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.
Украину будут поддерживать и дальше
Главный месседж нового, январского Рамштайна прозвучал еще перед началом заседания, уверен Дмитрий Снегирев.
⚡️Глава Пентагона Ллойд Остин призвал союзников предоставить Украине больше систем ПВО— Miroslava (@Miroslava2023) January 23, 2024
Стартовал "Рамштайн-18", в рамках которого министр обороны США призвал союзников предоставить Украине более жизненно важные наземные системы противовоздушной обороны и средства перехвата. pic.twitter.com/pEwDSTXQjo
"Этот месседж касается того, что поддержка Украины — которая, как ожидали в России, может быть поставлена на паузу — будет продолжаться и дальше", — подчеркнул эксперт.
Европа заменит США
По словам Снегирева, в поддержку Украины не повлияют даже политические проблемы в американском Конгрессе.
"О готовности в дальнейшем поддерживать и помогать Украине заявили европейские партнеры", — подчеркнул эксперт.
Именно на этом, на европейской поддержке Украины, сделал акцент перед началом заседания министр обороны США Ллойд Остин.
Напомним, Новини.LIVE писали о том, что одной из главных тем очередного, 18 заседания западной коалиции в поддержку Украины в формате Рамштайн будет усиление артиллерийской составляющей Вооруженных сил Украины.
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