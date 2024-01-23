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Главный месседж 18-го Рамштайна прозвучал еще до заседания

23 января 2024 19:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Главный месседж 18-го Рамштайна прозвучал еще до заседания
Министры обороны Украины Рустем Умеров и США Ллойд Остин. Фото: Reuters
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Западная Рамштайн-коалиция и дальше будет поддерживать Украину. А вместо Соединенных Штатов Америки ведущую роль в снабжении оружием и оказании другой помощи могут выполнять страны Европы.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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Украину будут поддерживать и дальше

Главный месседж нового, январского Рамштайна прозвучал еще перед началом заседания, уверен Дмитрий Снегирев.

"Этот месседж касается того, что поддержка Украины — которая, как ожидали в России, может быть поставлена на паузу — будет продолжаться и дальше", — подчеркнул эксперт.

Европа заменит США

По словам Снегирева, в поддержку Украины не повлияют даже политические проблемы в американском Конгрессе.

"О готовности в дальнейшем поддерживать и помогать Украине заявили европейские партнеры", — подчеркнул эксперт.

Именно на этом, на европейской поддержке Украины, сделал акцент перед началом заседания министр обороны США Ллойд Остин.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что одной из главных тем очередного, 18 заседания западной коалиции в поддержку Украины в формате Рамштайн будет усиление артиллерийской составляющей Вооруженных сил Украины.

США
ВСУ
Украина
Ллойд Остин
Рамштайн
война в Украине

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