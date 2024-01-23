Главный месседж 18-го Рамштайна прозвучал еще до заседания

Министры обороны Украины Рустем Умеров и США Ллойд Остин. Фото: Reuters

Западная Рамштайн-коалиция и дальше будет поддерживать Украину. А вместо Соединенных Штатов Америки ведущую роль в снабжении оружием и оказании другой помощи могут выполнять страны Европы.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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Украину будут поддерживать и дальше

Главный месседж нового, январского Рамштайна прозвучал еще перед началом заседания, уверен Дмитрий Снегирев.

⚡️Глава Пентагона Ллойд Остин призвал союзников предоставить Украине больше систем ПВО



Стартовал "Рамштайн-18", в рамках которого министр обороны США призвал союзников предоставить Украине более жизненно важные наземные системы противовоздушной обороны и средства перехвата. pic.twitter.com/pEwDSTXQjo — Miroslava (@Miroslava2023) January 23, 2024

"Этот месседж касается того, что поддержка Украины — которая, как ожидали в России, может быть поставлена на паузу — будет продолжаться и дальше", — подчеркнул эксперт.

Европа заменит США

По словам Снегирева, в поддержку Украины не повлияют даже политические проблемы в американском Конгрессе.

"О готовности в дальнейшем поддерживать и помогать Украине заявили европейские партнеры", — подчеркнул эксперт.

Именно на этом, на европейской поддержке Украины, сделал акцент перед началом заседания министр обороны США Ллойд Остин.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что одной из главных тем очередного, 18 заседания западной коалиции в поддержку Украины в формате Рамштайн будет усиление артиллерийской составляющей Вооруженных сил Украины.