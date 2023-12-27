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Головнокомандувач армії Ізраїлю заявив, скільки триватиме війна в Секторі Гази

27 грудня 2023 08:47
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Головнокомандувач армії Ізраїлю заявив, скільки триватиме війна в Секторі Гази
Головнокомандувач армії Ізраїлю Герці Халеві. Фото: ЗМІ Ізраїлю
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Війна Ізраїлю проти ХАМАС у Секторі Гази триватиме ще "багато місяців". Головна мета ЦАХАЛу — "знищення терористичної організації". 

Про це заявив головнокомандувач армії Ізраїлю Герці Халеві, повідомляє CNN

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Скільки триватиме війна в Секторі Гази

Під час брифінгу для новин начальник генерального штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Герці Халеві сказав, що оскільки війна ведеться в "складній зоні", вона "триватиме ще багато місяців".

"Немає чарівних рішень або коротких шляхів у фундаментальному знищенні терористичної організації, окрім наполегливої ​​та рішучої боротьби, і ми дуже, дуже рішучі. Ми також досягнемо керівництва ХАМАС, незалежно від того, чи займе це тиждень, чи місяці", — наголосив він. 

Халеві додав, що ЦАХАЛ був близький до своєї мети "ліквідувати" ХАМАС на півночі Гази.

"Зараз ми зосереджуємо наші зусилля на півдні сектора Газа — Хан-Юніс, центральні табори і далі. Ми продовжуватимемо як зберігати, так і посилювати наші досягнення на півночі Гази", — сказав головнокомандувач. 

Нагадаємо, що прем'єр Ізраїлю назвав три передумови миру з Палестиною. Водночас звільнення заручників не згадав. 

Додамо, Ізраїль збільшить витрати на оборону щонайменше на 8,3 мільярда доларів наступного року, оскільки війна проти ХАМАС не збирається закінчуватись. 

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