Главнокомандующий армии Израиля заявил, сколько будет продолжаться война в Секторе Газа

Главнокомандующий армии Израиля Герцами Галеви. Фото: СМИ Израиля

Война Израиля против ХАМАС в Секторе Газа продлится еще "много месяцев". Главная цель ЦАХАЛа — "уничтожение террористической организации".

Об этом заявил главнокомандующий армией Израиля Герцы Галеви, сообщает CNN.

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Во время брифинга для новостей начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герцы Галеви сказал, что поскольку война ведется в "сложной зоне", она будет "продолжаться еще много месяцев".

"Нет волшебных решений или коротких путей в фундаментальном уничтожении террористической организации, кроме упорной и решительной борьбы, и мы очень, очень решительны. Мы также достигнем руководства ХАМАС, независимо от того, займет ли это неделя или месяцы", — подчеркнул он.

Галеви добавил, что ЦАХАЛ был близок к своей цели "ликвидировать" ХАМАС на севере Газы.

"Сейчас мы сосредотачиваем наши усилия на юге сектора Газа — Хан-Юнис, центральные лагеря и дальше. Мы будем продолжать как сохранять, так и усиливать наши достижения на севере Газы", — сказал главнокомандующий.

Напомним, что премьер Израиля назвал три предпосылки мира с Палестиной. В то же время освобождение заложников не упомянул.

Добавим, что Израиль увеличит расходы на оборону по меньшей мере на 8,3 миллиарда долларов в следующем году, поскольку война против ХАМАС не собирается заканчиваться.