У міськраді Маріуполя показали, який вигляд має зараз центральний ринок міста

Гори сміття та зрізаний метал — міськрада Маріуполя показала центральний ринок
У тимчасово окупованому місті Маріуполь Донецької області центральний ринок перетворився на занедбану територію. Велику кількість металевих конструкцій росіяни порізали на металобрухт.
Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради у Telegram у суботу, 10 серпня.
Який вигляд має ринок в Маріуполі
"В окупації замість розвитку торгівлі — занепад. Ринки, які раніше були насичені життям — мертві та перетворюються на звалища", — йдеться у повідомленні.
У міськраді зазначили, що така доля спіткала й центральний ринок — він перетворився на занедбану територію, а чимало металевих споруд просто порізали на металобрухт.
Аналогічна ситуація й з іншими ринками міста, зокрема, торговий майданчик на 17-му мікрорайоні перетворюється на звалище: навколо нього лежать гори сміття, яке ніхто не прибирає.
"При цьому, зростає кількість місць стихійної торгівлі, яку ніхто не контролює. У результаті у місті зростає кількість захворювань на гострі кишкові інфекції", — додали в міськраді Маріуполя.
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