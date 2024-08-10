В горсовете Мариуполя показали, как выглядит сейчас центральный рынок города

Рынок в Мариуполе. Фото: скриншот с видео

Во временно оккупированном городе Мариуполь Донецкой области центральный рынок превратился в запущенную территорию. Большое количество металлических конструкций россияне порезали на металлолом.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета в Telegram в субботу, 10 августа.

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Как выглядит рынок в Мариуполе

"В оккупации вместо развития торговли — упадок. Рынки, ранее насыщенные жизнью — мертвые и превращаются в свалки", — говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что такая судьба постигла и центральный рынок — он превратился в заброшенную территорию, а многие металлические сооружения просто порезали на металлолом.

Аналогичная ситуация и с другими рынками города, в частности, торговая площадка на 17-м микрорайоне превращается в свалку: вокруг нее лежат горы мусора, который никто не убирает.

"При этом растет количество мест стихийной торговли, которую никто не контролирует. В результате в городе растет количество заболеваний острыми кишечными инфекциями", — добавили в горсовете Мариуполя.