Група спротиву з Маріуполя підпалила цех, де окупанти виготовляють РСЗВ

Російський РСЗВ. Фото: росЗМІ

Група спротиву "Ї" з Маріуполя зробила підпал в одному з цехів, де російські окупанти виготовляють РСЗВ. Йдеться про науково-виробниче об'єднання "Сплав".

Про це у суботу, 3 лютого, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Підпал цеху для виготовлення російських РСЗВ

За словами Андрющенка, підпал влаштували депортовані в Росію мешканці Маріуполя.

Він розповів, що НВО "Сплав" — це один із провідних світових розробників і виробників реактивних систем залпового вогню. Компанія є однією з ключових, що постачає російську зброю на світовий ринок у цій галузі.

До того ж це єдине в Росії підприємство, яке проєктує і розробляє РСЗВ, а також патрони.

Нагадаємо, у Росії заявили, що місто Волгоград в суботу, 3 лютого, атакували безпілотники. Ймовірно, внаслідок падіння дрона на нафтопереробному заводі (НПЗ) в Червоноармійському районі Волгограда стався потужний вибух, а згодом спалахнула сильна пожежа.

Також ми писали, що у місті Буйнакську, що в російському Дагестані, палав центральний універсальний магазин. Вогонь охопив покрівлю будівлі. Площа загоряння становила 1200 кв. м.