Окупанти активно продають зруйновані квартири українців у Маріуполі

Продаж квартири в Маріуполі. Фото: скриншот

Росіяни активно продають зруйновані квартири українців у Маріуполі . При цьому російські агенти нерухомості стверджують, що квартири потребують ремонту, але це компенсується шикарним виглядом з вікна.

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Продаж квартир українців у Маріуполі

Російські агенти нерухомості продають житло, в яких не живуть законні власники. За їхніми словами, господарі поспіхом залишали квартири та залишили особисті речі.

"З балкона бачимо наші шпилі, ці будівлі пережили не одну війну. Квартира вимагає великих вкладень, оскільки постраждала після бойових дій. Тут немає поки що світла та води, але якщо у квартиру вкласти гроші і привести її до ладу, то буде добре", — каже агент.

За таку нерухомість росіяни просять п'ять мільйонів рублів (2 121 250 гривень), але за їхніми словами, усі документи гаразд і вже зараз можна в'їжджати у квартиру.

Примітно, що квартиру агент з нерухомості не відкривала ключами, оскільки вона не була замкнена.

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у тимчасово окуповане українське місто прибув голова Чечні Рамзан Кадиров із сином. Згодом вони зникли з міста через появу громадянського дрона, який знімав з висоти, як підлітки грали у футбол.

Також ми писали, що до окупованого Маріуполя за два роки заселилася значна кількість росіян, вони тепер обіймають посади в окупаційних органах влади, медичних закладах та різних організаціях. І ті українці, які не мають російського паспорта, стикаються з тим, що не можуть отримати послуги.