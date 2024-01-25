Оккупанты активно продают разрушенные квартиры украинцев в Мариуполе

Продажа квартиры в Мариуполе. Фото: скриншот

Россияне активно продают разрушенные квартиры украинцев в Мариуполе. При этом российские агенты недвижимости утверждают, что квартиры нуждаются в ремонте, но все это компенсируется шикарным видом из окна.

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Продажа квартир украинцев в Мариуполе

Российские агенты по недвижимости продают жилье, в которых не живут законные владельцы. По их словам, хозяева в спешке покидали квартиры и оставили личные вещи.

"С балкона видим наши шпили, эти здания пережили не одну войну. Квартира требует больших вложений, так как пострадала после боевых действий. Здесь нет пока света и воды, но если в квартиру вложить деньги и привести ее в порядок, то будет хорошо", — говорит агент.

За такую недвижимость россияне просят пять миллионов рублей (2 121 250 гривен), но по их словам, все документы в порядке и прямо сейчас уже можно въезжать в квартиру.

Примечательно, что квартиру агент по недвижимости не открывала ключами, так как она не была заперта.

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что во временно оккупированный украинский город прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров с сыном. Впоследствии они скрылись из города из-за появления гражданского дрона, который снимал с высоты, как подростки играли в футбол.

Также мы писали, что в оккупированный Мариуполь за два года заселилось значительное количество россиян, они теперь занимают должности в оккупационных органах власти, медицинских учреждениях и различных организациях. И те украинцы, у которых нет российского паспорта, сталкиваются с тем, что не могут получить услуги.