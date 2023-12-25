Андрющенко рассказал, как россияне забирают жилье у мариупольцев

Разрушены дома в Мариуполе. Фото: REUTERS

Российские захватчики возложили ипотечное строительство и ипотеку вторичного рынка в центре Мариуполя. Все квартиры в отремонтированных домах отдадут под ипотеку россиянам, а украинцев просто выгонят.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Андрющенко рассказал, что уже весь исторически-культурный центр Мариуполя выведен в зону "отдельного развития" россиян. Он объяснил, что все квартиры в отремонтированных домах по проспекту Мира будут отданы под ипотеку россиянам, а реальных владельцев мариупольцев просто выгонят на улицу.

Оккупанты хотят отдать жилье в этом районе россиянам. Фото: t.me/andriyshTime

"Для владельцев частных домов еще хуже. Здесь даже ремонтировать не собираются. Все под экскаватор и строить новые "коттеджные" поселения ", — рассказывает советник мэра Мариуполя.

Он добавил, что такими темпами уже к лету около десяти тысяч мариупольцев станут бездомными.

Напомним, что российские войска начали демонтаж главной пыточной в оккупированном Мариуполе. Так, здание, расположенное на проспекте Металлургов, где происходили зверства против граждан Украины, сейчас сносится.