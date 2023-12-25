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У Маріуполі знову зафіксували переміщення техніки РФ

25 грудня 2023 08:50
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У Маріуполі знову зафіксували переміщення техніки РФ
Російська техніка на вулицях Маріуполя. Фото (архівне): t.me/andriyshTime
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У Маріуполі помітили переміщення російської техніки. Зокрема, танків сучасних модифікацій, які через місто їхали в Бердянському напрямку. 

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

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Переміщення російської техніки в Маріуполі

Андрющенко розповів, що цих вихідних у Маріуполі фіксували переміщення щонайменше п'яти танків сучасних модифікацій через місто в Бердянському напрямку.

"Також окремо зафіксовано перевезення шести танків на лафетах в бік Бердянська через с. Урзуф Маріупольського району без попередньої фіксації руху через Маріуполь", — йдеться у повідомленні. 

Який вигляд зараз має Маріуполь

За словами Андрющенка, зараз можна побачити міський краєвид, що нагадує образ Маріуполя. Але тепер це місце змінилося до невпізнання, і сам Маріуполь начебто зник.

"Це не схоже на Жданів чи якесь інше місто. Це щось зовсім інше, схоже на світ, позбавлений своєї присутності на Землі. Тут, замість звичайних жителів, блукають привиди, які живуть зі звички. І нелюди", — розповідає радник мера Маріуполя. 

Нагадаємо, що російські війська почали демонтаж головної катувальні в окупованому Маріуполі. Так, будівля, розташована на проспекті Металургів, де відбувалися звірства проти громадян України, зараз зноситься.

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