В Мариуполе снова зафиксировали перемещение техники РФ
В Мариуполе было замечено перемещение российской техники. В частности, танков современных модификаций, которые через город ехали в Бердянском направлении.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Перемещение российской техники в Мариуполе
Андрющенко рассказал, что в эти выходные в Мариуполе фиксировали перемещение, по меньшей мере, пяти танков современных модификаций, которые ехали через город в Бердянском направлении.
"Также отдельно зафиксирована перевозка шести танков на лафетах в сторону Бердянска через с. Урзуф Мариупольского района без предварительной фиксации движения через Мариуполь", — говорится в сообщении.
Как выглядит сейчас Мариуполь
По словам Андрющенко, сейчас можно увидеть городской пейзаж, напоминающий образ Мариуполя. Но теперь это место изменилось до неузнаваемости, и сам Мариуполь вроде бы исчез.
"Это не похоже на Жданов или какой-то другой город. Это что-то совсем другое, похожее на мир, лишенный своего присутствия на Земле. Здесь, вместо обычных жителей, бродят призраки, живущие по привычке. И изверги", — рассказывает советник мэра Мариуполя.
Напомним, что российские войска начали демонтаж главной пыточной в оккупированном Мариуполе. Так, здание, расположенное на проспекте Металлургов, где происходили зверства против граждан Украины, сейчас сносится.
Читайте Новини.LIVE!