В Мариуполе снова зафиксировали перемещение техники РФ

Российская техника на улицах Мариуполя. Фото (архивное): t.me/andriyshTime

В Мариуполе было замечено перемещение российской техники. В частности, танков современных модификаций, которые через город ехали в Бердянском направлении.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Перемещение российской техники в Мариуполе

Андрющенко рассказал, что в эти выходные в Мариуполе фиксировали перемещение, по меньшей мере, пяти танков современных модификаций, которые ехали через город в Бердянском направлении.

"Также отдельно зафиксирована перевозка шести танков на лафетах в сторону Бердянска через с. Урзуф Мариупольского района без предварительной фиксации движения через Мариуполь", — говорится в сообщении.

Как выглядит сейчас Мариуполь

По словам Андрющенко, сейчас можно увидеть городской пейзаж, напоминающий образ Мариуполя. Но теперь это место изменилось до неузнаваемости, и сам Мариуполь вроде бы исчез.

"Это не похоже на Жданов или какой-то другой город. Это что-то совсем другое, похожее на мир, лишенный своего присутствия на Земле. Здесь, вместо обычных жителей, бродят призраки, живущие по привычке. И изверги", — рассказывает советник мэра Мариуполя.

Напомним, что российские войска начали демонтаж главной пыточной в оккупированном Мариуполе. Так, здание, расположенное на проспекте Металлургов, где происходили зверства против граждан Украины, сейчас сносится.