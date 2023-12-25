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Андрющенко розповів, як росіяни забирають житло в маріупольців

25 грудня 2023 10:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Андрющенко розповів, як росіяни забирають житло в маріупольців
Зруйновані будинки в Маріуполі. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські загарбники поклали іпотечне будівництво та іпотеку вторинного ринку в центрі Маріуполя. Всі квартири у відремонтованих будинках віддадуть під іпотеку росіянам, а українців просто виженуть.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Андрющенко розповів, що вже весь історично-культурний центр Маріуполя виведено в зону "окремого розвитку" росіян. Він пояснив, що всі квартири у відремонтованих будинках по проспекті Миру будуть віддані під іпотеку росіянам, а реальних власників маріупольців просто виженуть на вулицю. 

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Окупанти хочуть віддати житло в цьому районі росіянам. Фото: t.me/andriyshTime

"Для власників приватних будинків ще гірше. Тут навіть ремонтувати не збираються. Все під екскаватор і будувати нові "котеджні" поселення", — розповідає радник мера Маріуполя.

Він додав, що такими темпами вже до літа близько десяти тисяч маріупольців стануть безхатьками. 

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Нагадаємо, що російські війська почали демонтаж головної катівні в окупованому Маріуполі. Так, будівля, розташована на проспекті Металургів, де відбувалися звірства проти громадян України, зараз зноситься. 

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