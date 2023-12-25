Андрющенко розповів, як росіяни забирають житло в маріупольців

Зруйновані будинки в Маріуполі. Фото: REUTERS

Російські загарбники поклали іпотечне будівництво та іпотеку вторинного ринку в центрі Маріуполя. Всі квартири у відремонтованих будинках віддадуть під іпотеку росіянам, а українців просто виженуть.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Андрющенко розповів, що вже весь історично-культурний центр Маріуполя виведено в зону "окремого розвитку" росіян. Він пояснив, що всі квартири у відремонтованих будинках по проспекті Миру будуть віддані під іпотеку росіянам, а реальних власників маріупольців просто виженуть на вулицю.

Окупанти хочуть віддати житло в цьому районі росіянам. Фото: t.me/andriyshTime

"Для власників приватних будинків ще гірше. Тут навіть ремонтувати не збираються. Все під екскаватор і будувати нові "котеджні" поселення", — розповідає радник мера Маріуполя.

Він додав, що такими темпами вже до літа близько десяти тисяч маріупольців стануть безхатьками.

Нагадаємо, що російські війська почали демонтаж головної катівні в окупованому Маріуполі. Так, будівля, розташована на проспекті Металургів, де відбувалися звірства проти громадян України, зараз зноситься.