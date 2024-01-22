Утиски українців в Маріуполі - як поводять себе окупанти

Російський паспорт. Фото: з відкритих джерел

В окупований Маріуполь за два роки заселилася значна кількість росіян, вони ж тепер обіймають посади в окупаційних органах влади, медичних установах та різних організаціях. І ті українці, які не мають російського паспорта, стикаються з тим, що не можуть отримати послуги.

Що відбувається в місті Новини.LIVE дізналося від власного джерела в Маріуполі.

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"Ми всюди стикаємося з нерозумінням, нас відштовхують. Приходимо в ЦНАП, а від нас вимагають перекласти всі наші документи з української на російську. І не самостійно, а через нотаріуса і за шалені гроші. Розмовляють хамовито. І в них щодня нові правила, все приходять нові розпорядження щодо нових неіснуючих довідок", — сказала місцева.

Російські документи вимагають у людей, щоб доказати право власності на житло або ж скористатися медичними послугами. Інсулін у лікарнях без паспорта РФ не видають.

"Щодо квартир, то їх не видають. Вони ніби щось побудували, але то карткові будиночки, інакше не скажеш. І квартири там під іпотеку, дуже дорого. Наше житло було пошкоджене, то окупанти залатали дірку в стіні багатоквартирного будинку і це ніби ремонт. Але ж комунікацій немає, вікон і дверей теж", — розповіла жінка.

І попри те, що у багатьох будинках нічого не працює, людям приходять квитанції, за які змушують платити. Наприклад, за воду в місяць просять сплатити 1 125,51 грн (2 600 рублів) попри те, що вона перекрита.

Як ми писали раніше, два роки окупації Маріуполя не минули безболісно для тих, хто залишився жити вдома. Зараз місто населяють вже не лише місцеві, а й ті, хто понаїхали з території ворожої держави. А в магазинах — російські та білоруські продукти, які відпускають за цінами, що шокують.