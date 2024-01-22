Притеснения украинцев в Мариуполе - как ведут себя оккупанты

Российский паспорт. Фото: из открытых источников

В оккупированный Мариуполь за два года заселилось значительное количество россиян, они теперь занимают должности в оккупационных органах власти, медицинских учреждениях и различных организациях. И те украинцы, которые не имеют российского паспорта, сталкиваются с тем, что не могут получить услуги.

Что происходит в городе Новини.LIVE узнало от собственного источника в Мариуполе.

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Российские паспорта в Мариуполе

"Мы повсюду сталкиваемся с непониманием, нас отталкивают. Приходим в ЦНАП, а от нас требуют перевести все наши документы с украинского на русский. И не самостоятельно, а через нотариуса и за безумные деньги. Разговаривают хамовито. И у них каждый день новые правила, все приходят новые распоряжения по новым несуществующим справкам" , — сказала местная.

Российские документы требуют у людей, чтобы доказать право собственности на жилье или воспользоваться медицинскими услугами. Инсулин в больницах без паспорта РФ не выдают.

"Что касается квартир, то их не выдают. Они будто что-то построили, но это карточные домики, иначе не скажешь. И квартиры там под ипотеку, очень дорого. Наше жилье было повреждено, то оккупанты залатали дыру в стене многоквартирного дома и это как ремонт. Но ведь коммуникаций нет, окон и дверей тоже", — рассказала женщина.

И, несмотря на то, что во многих домах ничего не работает, людям приходят квитанции, за которые заставляют платить. К примеру, за воду в месяц просят оплатить 1 125,51 грн (2 600 рублей) несмотря на то, что она перекрыта.

Как мы писали ранее, два года оккупации Мариуполя не прошли безболезненно для тех, кто остался жить дома. Сейчас город населяют уже не только местные, но и наехавшие с территории вражеского государства. А в магазинах — российские и белорусские продукты, которые отпускают по шокирующим ценам.