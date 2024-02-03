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Группа сопротивления из Мариуполя подожгла цех, где оккупанты производят РСЗО

3 февраля 2024 18:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Группа сопротивления из Мариуполя подожгла цех, где оккупанты производят РСЗО
Российский РСЗО. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Группа сопротивления "Ї" из Мариуполя совершила поджог в одном из цехов, где российские оккупанты производят РСЗО. Речь идет о научно-производственном объединении "Сплав".

Об этом в субботу, 3 февраля, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Поджог цеха для изготовления российских РСЗО

По словам Андрющенко, поджог устроили депортированные в Россию жители Мариуполя.

Он рассказал, что НПО "Сплав" — это один из ведущих мировых разработчиков и производителей реактивных систем залпового огня. Компания является одной из ключевых, поставляющих российское оружие на мировой рынок в этой отрасли.

К тому же это единственное в России предприятие, проектирующее и разрабатывающее РСЗО, а также патроны.

Напомним, в России заявили, что город Волгоград в субботу, 3 февраля, атаковали беспилотники. Вероятно, в результате падения дрона на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Красноармейском районе Волгограда произошел мощный взрыв, а затем вспыхнул сильный пожар.

Также мы писали, что в городе Буйнакске в российском Дагестане пылал центральный универсальный магазин. Огонь охватил крышу здания. Площадь возгорания составила 1200 кв. м.

россия
война
пожар
Мариуполь
военная техника
оккупанты

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