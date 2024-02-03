Группа сопротивления из Мариуполя подожгла цех, где оккупанты производят РСЗО

Российский РСЗО. Фото: росСМИ

Группа сопротивления "Ї" из Мариуполя совершила поджог в одном из цехов, где российские оккупанты производят РСЗО. Речь идет о научно-производственном объединении "Сплав".

Об этом в субботу, 3 февраля, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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По словам Андрющенко, поджог устроили депортированные в Россию жители Мариуполя.

Он рассказал, что НПО "Сплав" — это один из ведущих мировых разработчиков и производителей реактивных систем залпового огня. Компания является одной из ключевых, поставляющих российское оружие на мировой рынок в этой отрасли.

К тому же это единственное в России предприятие, проектирующее и разрабатывающее РСЗО, а также патроны.

Напомним, в России заявили, что город Волгоград в субботу, 3 февраля, атаковали беспилотники. Вероятно, в результате падения дрона на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Красноармейском районе Волгограда произошел мощный взрыв, а затем вспыхнул сильный пожар.

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