Група ударних БпЛА прориваються на Одещину з боку Чорного моря

Ударный дрон типа Shahed. Фото ілюстративне: Zuma Press

Група ударних ворожих дронів-камікадзе рухаються в бік Одеської області. Їх запустили з боку Чорного моря.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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"Чергова група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку у напрямку Одещини (Южне, Коблеве)", — повідомили у Повітряних силах.

Окрім того, повідомляється, що група ворожих БпЛА рухаються в бік Кіровоградської області з Миколаївщини.

Ворожі дрони в Миколаївській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, станом на 4 грудня ворожий флот продовжує своє патрулювання у Чорному морі біля берегів тимчасово окупованого Криму. Однак ракетоносіїв на чергуванні наразі не зафіксовано, проте ситуація може змінитися будь-якої миті.

Також ми писали, що очікувати, що взимку крижані брили заважатимуть росіянам виводити ракетоносії у Чорне море, не варто. Впливає на ситуацію лише тривалість світлового дня.