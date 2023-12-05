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Группа ударных БпЛА прорывается на Одесщину со стороны Черного моря

5 декабря 2023 21:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Группа ударных БпЛА прорывается на Одесщину со стороны Черного моря
Ударный дрон типа Shahed. Фото иллюстративное: Zuma Press
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Группа ударных вражеских дронов-камикадзе двигается в сторону Одесской области. Их запустили со стороны Черного моря.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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"Очередная группа ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Южное, Коблево)", — сообщили в Воздушных силах.

Кроме того, сообщается, что группа враждебных БПЛА двигается в сторону Кировоградской области из Николаевской области.

ппо
Вражеские дроны в Николаеве. Фото: скриншот

Напомним, на 4 декабря вражеский флот продолжает свое патрулирование в Черном море у берегов временно оккупированного Крыма. Однако ракетоносители на дежурстве пока не зафиксированы, однако ситуация может измениться в любой момент.

Также мы писали, что ожидать, что зимой ледяные глыбы будут мешать россиянам выводить ракетоносители в Черное море, не стоит. Влияет на ситуацию только продолжительность светового дня.

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