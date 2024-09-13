Російський Су-30СМ вартістю 50 мільйонів доларів був збитий ГУР над Чорним морем

Російський Су-30СМ в прицілі ПЗРК армії України. Фото: Скриншот

Спецпідрозділу Головного управління розвідки України під час бойової місії у Чорному морі вдалось з переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) збити ворожий винищувач-бомбардувальник Су-30СМ. Після ураження літак впав у море, а окупанти почали рятувальну операцію.

Про це повідомляє ГУР на своєму Telegram-каналі.

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Що це був за літак

Як повідомляють українські розвідники, російський бойовий літак Су-30СМ належав до складу 43 окремого морського авіаційного полку ВКС РФ, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму.



Окупанти втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня близько 5 ранку. Орієнтовно через три години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27.



Завдяки перехопленню переговорів ворога з'ясувалось, що загарбники доповіли командуванню про виявлену в морі, за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі побачили і уламки знищеного Су-30СМ.



Доля пілота невідома, а вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів.