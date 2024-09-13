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ГУР продемонстрировало сбитие очередного вражеского Су-30СМ над Черным морем

13 сентября 2024 00:11
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Российский Су-30СМ стоимостью 50 миллионов долларов был сбит ГУР над Черным морем
Российский Су-30СМ в прицеле ПЗРК армии Украины. Фото: Скриншот
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Спецподразделению Главного управления разведки Украины во время боевой миссии в Черном море удалось с переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) сбить вражеский истребитель-бомбардировщик Су-30СМ. После поражения самолет упал в море, а оккупанты начали спасательную операцию.

Об этом сообщает ГУР на своем Telegram-канале.

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Как сообщают украинские разведчики, российский боевой самолет Су-30СМ был в составе 43 отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, базирующегося на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.

Оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября около 5 утра. Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27.

Благодаря перехвату переговоров врага выяснилось, что захватчики доложили командованию об обнаруженном в море, в 70 километрах северо-западнее мыса Тарханкут, характерном пятне от авиационного горючего, а вскоре увидели и обломки уничтоженного Су-30СМ.

Судьба пилота неизвестна, а стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 миллионов долларов.

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