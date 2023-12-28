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ГУР розкрило мету чергової гібридної кампанії, яку запланував Кремль проти України

28 грудня 2023 21:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
ГУР розкрило мету чергової гібридної кампанії, яку запланував Кремль проти України
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російське керівництво запланувало чергову гібридну та інформаційно-психологічну кампанію проти України та її влади. В Головному управлінні розвідки України розкрили головну мету дій РФ.

Про це повідомляє ГУР МО.

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Гібридна кампанія РФ проти України

За даними ГУР, у грудні цього року в столиці Росії, Москві пройшло засідання інституту країн СНД. Зазначається, що зараз організація перебуває під повним контролем російського президента Володимира Путіна та фінансується з бюджету РФ. На засіданні головною темою стало ведення війни в Україні.
 
Як вказують розвідники, під час обговорення планів ведення війни та перспектив для російської армії на території України, представники об'єднання дійшли висновку, що нібито командування ЗСУ перейшло до позиційної оборони з метою:

  • зриву російського наступу взимку та навесні 2024 року;
  • зміцнення оборонних ліній;
  • посилення системи ППО;
  • накопичення боєприпасів;
  • формування боєздатного резерву.

Тоді ж кремлівська влада засумнівалася у перемозі у війні та повному захопленні українських територій, за умови, що всі пункти будуть виконані Україною.
 
"Відтак у середовищі кремлівських аналітиків наголосили на неприпустимості будь-якого припинення бойових дій, збереження Україною виходів до Чорного моря та наявності "прозахідного режиму" в Києві", — зауважили в ГУР.

Мета інформаційно-психологічної кампанії проти влади України

В ГУР також додали, що під час зустрічі представників СНД, були заклики про запуск чергової потужної інформаційно-психологічної кампанії проти вищого військово-політичного керівництва України. Зазначається, що в обговоренні лунала тема "чергових президентських виборів", як інструменту кампанії.

Головною ціллю цієї кампанії, як пише ГУР, є підрив легітимності Президента України Володимира Зеленського та всього українського керівництва серед країн, які є союзниками і партнерами Росії у війні. В планах РФ є навіть плани про запуск кампанії в середовищі українського народу.

Скриншот допису ГУР
Скриншот допису ГУР
Скриншот допису ГУР
Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, Росія ініціювала проведення неформального засідання Ради безпеки ООН. Стало відомо, що РФ планує назвати нові плани щодо війни в Україні та чергові наративи Кремля.

Додамо, нещодавно у Києві викрили власників підприємства-провайдера, яке транслювало російські телеканали по Україні. Головною ціллю запуску телеканалів РФ було поширення проросійських настроїв серед населення.

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