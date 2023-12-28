ГУР розкрило мету чергової гібридної кампанії, яку запланував Кремль проти України
Російське керівництво запланувало чергову гібридну та інформаційно-психологічну кампанію проти України та її влади. В Головному управлінні розвідки України розкрили головну мету дій РФ.
Про це повідомляє ГУР МО.
Гібридна кампанія РФ проти України
За даними ГУР, у грудні цього року в столиці Росії, Москві пройшло засідання інституту країн СНД. Зазначається, що зараз організація перебуває під повним контролем російського президента Володимира Путіна та фінансується з бюджету РФ. На засіданні головною темою стало ведення війни в Україні.
Як вказують розвідники, під час обговорення планів ведення війни та перспектив для російської армії на території України, представники об'єднання дійшли висновку, що нібито командування ЗСУ перейшло до позиційної оборони з метою:
- зриву російського наступу взимку та навесні 2024 року;
- зміцнення оборонних ліній;
- посилення системи ППО;
- накопичення боєприпасів;
- формування боєздатного резерву.
Тоді ж кремлівська влада засумнівалася у перемозі у війні та повному захопленні українських територій, за умови, що всі пункти будуть виконані Україною.
"Відтак у середовищі кремлівських аналітиків наголосили на неприпустимості будь-якого припинення бойових дій, збереження Україною виходів до Чорного моря та наявності "прозахідного режиму" в Києві", — зауважили в ГУР.
Мета інформаційно-психологічної кампанії проти влади України
В ГУР також додали, що під час зустрічі представників СНД, були заклики про запуск чергової потужної інформаційно-психологічної кампанії проти вищого військово-політичного керівництва України. Зазначається, що в обговоренні лунала тема "чергових президентських виборів", як інструменту кампанії.
Головною ціллю цієї кампанії, як пише ГУР, є підрив легітимності Президента України Володимира Зеленського та всього українського керівництва серед країн, які є союзниками і партнерами Росії у війні. В планах РФ є навіть плани про запуск кампанії в середовищі українського народу.
Нагадаємо, Росія ініціювала проведення неформального засідання Ради безпеки ООН. Стало відомо, що РФ планує назвати нові плани щодо війни в Україні та чергові наративи Кремля.
Додамо, нещодавно у Києві викрили власників підприємства-провайдера, яке транслювало російські телеканали по Україні. Головною ціллю запуску телеканалів РФ було поширення проросійських настроїв серед населення.
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