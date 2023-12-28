ГУР розкрило мету чергової гібридної кампанії, яку запланував Кремль проти України

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російське керівництво запланувало чергову гібридну та інформаційно-психологічну кампанію проти України та її влади. В Головному управлінні розвідки України розкрили головну мету дій РФ.

Про це повідомляє ГУР МО.

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Гібридна кампанія РФ проти України

За даними ГУР, у грудні цього року в столиці Росії, Москві пройшло засідання інституту країн СНД. Зазначається, що зараз організація перебуває під повним контролем російського президента Володимира Путіна та фінансується з бюджету РФ. На засіданні головною темою стало ведення війни в Україні.



Як вказують розвідники, під час обговорення планів ведення війни та перспектив для російської армії на території України, представники об'єднання дійшли висновку, що нібито командування ЗСУ перейшло до позиційної оборони з метою:

зриву російського наступу взимку та навесні 2024 року;

зміцнення оборонних ліній;

посилення системи ППО;

накопичення боєприпасів;

формування боєздатного резерву.

Тоді ж кремлівська влада засумнівалася у перемозі у війні та повному захопленні українських територій, за умови, що всі пункти будуть виконані Україною.



"Відтак у середовищі кремлівських аналітиків наголосили на неприпустимості будь-якого припинення бойових дій, збереження Україною виходів до Чорного моря та наявності "прозахідного режиму" в Києві", — зауважили в ГУР.

Мета інформаційно-психологічної кампанії проти влади України

В ГУР також додали, що під час зустрічі представників СНД, були заклики про запуск чергової потужної інформаційно-психологічної кампанії проти вищого військово-політичного керівництва України. Зазначається, що в обговоренні лунала тема "чергових президентських виборів", як інструменту кампанії.

Головною ціллю цієї кампанії, як пише ГУР, є підрив легітимності Президента України Володимира Зеленського та всього українського керівництва серед країн, які є союзниками і партнерами Росії у війні. В планах РФ є навіть плани про запуск кампанії в середовищі українського народу.

Скриншот допису ГУР

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, Росія ініціювала проведення неформального засідання Ради безпеки ООН. Стало відомо, що РФ планує назвати нові плани щодо війни в Україні та чергові наративи Кремля.

Додамо, нещодавно у Києві викрили власників підприємства-провайдера, яке транслювало російські телеканали по Україні. Головною ціллю запуску телеканалів РФ було поширення проросійських настроїв серед населення.