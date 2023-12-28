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ГУР раскрыло цель очередной гибридной кампании, которую запланировал Кремль против Украины

28 декабря 2023 21:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
ГУР раскрыло цель очередной гибридной кампании, которую запланировал Кремль против Украины
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российское руководство запланировало очередную гибридную и информационно-психологическую кампанию против Украины и ее власти. В Главном управлении разведки Украины раскрыли главную цель действий РФ.

Об этом сообщает ГУР МО.

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Гибридная кампания РФ против Украины

По данным ГУР, в декабре этого года в столице России Москве прошло заседание института стран СНГ. В настоящее время организация находится под полным контролем российского президента Владимира Путина и финансируется из бюджета РФ. На заседании главной темой стало ведение войны в Украине.

Как указывают разведчики, при обсуждении планов ведения войны и перспектив для российской армии на территории Украины представители объединения пришли к выводу, что якобы командование ВСУ перешло к позиционной обороне с целью:

  • срыва российского наступления зимой и весной 2024;
  • укрепление оборонительных линий;
  • усиление системы ПВО;
  • накопление боеприпасов;
  • формирование боеспособного резерва.

Тогда же кремлевские власти усомнились в победе в войне и полном захвате украинских территорий, при условии, что все пункты будут выполнены Украиной.

"Следовательно в среде кремлевских аналитиков отметили недопустимость любого прекращения боевых действий, сохранение Украиной выходов к Черному морю и наличие "прозападного режима" в Киеве", — отметили в ГУР.

Цель информационно-психологической кампании против власти Украины

В ГУР также добавили, что во время встречи представителей СНГ, были призывы о запуске очередной мощной информационно-психологической кампании против высшего военно-политического руководства Украины. Отмечается, что в обсуждении звучала тема "очередных президентских выборов", как инструмента кампании.

Главной целью этой кампании, как пишет ГУР, подрыв легитимности Президента Украины Владимира Зеленского и всего украинского руководства среди стран, которые являются союзниками и партнерами России в войне. В планах РФ есть даже планы по запуску кампании в среде украинского народа.

Скриншот сообщения ГУР
Скриншот сообщения ГУР
Скриншот сообщения ГУР
Скриншот сообщения ГУР

Напомним, Россия инициировала проведение неформального заседания Совбеза ООН. Стало известно, что РФ планирует назвать новые планы по войне в Украине и очередные нарративы Кремля.

Добавим, недавно в Киеве разоблачили владельцев предприятия-провайдера, транслировавшего российские телеканалы по Украине. Главной целью запуска телеканалов РФ являлось распространение пророссийских настроений среди населения.

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