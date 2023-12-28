ГУР раскрыло цель очередной гибридной кампании, которую запланировал Кремль против Украины

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российское руководство запланировало очередную гибридную и информационно-психологическую кампанию против Украины и ее власти. В Главном управлении разведки Украины раскрыли главную цель действий РФ.

Об этом сообщает ГУР МО.

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Гибридная кампания РФ против Украины

По данным ГУР, в декабре этого года в столице России Москве прошло заседание института стран СНГ. В настоящее время организация находится под полным контролем российского президента Владимира Путина и финансируется из бюджета РФ. На заседании главной темой стало ведение войны в Украине.



Как указывают разведчики, при обсуждении планов ведения войны и перспектив для российской армии на территории Украины представители объединения пришли к выводу, что якобы командование ВСУ перешло к позиционной обороне с целью:

срыва российского наступления зимой и весной 2024;

укрепление оборонительных линий;

усиление системы ПВО;

накопление боеприпасов;

формирование боеспособного резерва.

Тогда же кремлевские власти усомнились в победе в войне и полном захвате украинских территорий, при условии, что все пункты будут выполнены Украиной.



"Следовательно в среде кремлевских аналитиков отметили недопустимость любого прекращения боевых действий, сохранение Украиной выходов к Черному морю и наличие "прозападного режима" в Киеве", — отметили в ГУР.

Цель информационно-психологической кампании против власти Украины

В ГУР также добавили, что во время встречи представителей СНГ, были призывы о запуске очередной мощной информационно-психологической кампании против высшего военно-политического руководства Украины. Отмечается, что в обсуждении звучала тема "очередных президентских выборов", как инструмента кампании.

Главной целью этой кампании, как пишет ГУР, подрыв легитимности Президента Украины Владимира Зеленского и всего украинского руководства среди стран, которые являются союзниками и партнерами России в войне. В планах РФ есть даже планы по запуску кампании в среде украинского народа.

Скриншот сообщения ГУР

Скриншот сообщения ГУР

Напомним, Россия инициировала проведение неформального заседания Совбеза ООН. Стало известно, что РФ планирует назвать новые планы по войне в Украине и очередные нарративы Кремля.

Добавим, недавно в Киеве разоблачили владельцев предприятия-провайдера, транслировавшего российские телеканалы по Украине. Главной целью запуска телеканалов РФ являлось распространение пророссийских настроений среди населения.