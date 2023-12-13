ГУР заявили, що російська кібератака на "Київстар" залишила самих окупантів без зв'язку

Російські солдати з артснарядом. Ілюстративне фото: росЗМІ

В Головному управлінні розвідки заявили, що нещодавня кібератака російських хакерів на "Київстар", вдарила й по самому контингенту ЗС РФ в Україні. Це трапилося через те, що ворожі військовики змогли отримати SIM-картки українського оператора.

Про це повідомив спікер ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю NV.

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За його словами, ЗСУ внаслідок кібератаки постраждали менше за росіян. Все через те, що в українських військовиків на екстрений випадок є резервні засоби та канали зв'язку, на відміну від російських.

"Рівною мірою можна сказати, як ця атака зачепила і самих окупантів на окупованих територіях, де є покриття українськими операторами, і на лінії фронту. Тому що багато з них уже змогли собі правдами та неправдами здобути українські сімки, зокрема, і шляхом вилучення в цивільного населення. У такий спосіб комунікували між собою", — сказав Юсов.

Речник підкреслює, що російські хакери вчинили майже самогубний вчинок, оскільки вони не знали, що російські військові отримали такі картки. Через це вони підставили під удар і загарбницьку армію.

"Перехоплення показують, що вони скаржаться: хотіли вдарити вчергове по українцях, а шкоди завдали самим собі", — зазначив він.

Нагадаємо, що раніше у "Київстарі" підтвердили, що спеціалістам компанії вдалося повернути мобільний зв'язок. Також стало відомо, що для кібератаки російські хакери використали обліковий запис співробітника компанії.