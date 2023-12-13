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ГУР заявили, что российская кибератака на "Киевстар" оставила самих оккупантов без связи

13 декабря 2023 23:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
ГУР заявили, что российская кибератака на "Киевстар" оставила самих оккупантов без связи
Российские солдаты с артснарядом. Иллюстративное фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Главном управлении разведки заявили, что недавняя кибератака российских хакеров на "Киевстар" ударила и по самому контингенту ВС РФ в Украине. Это случилось из-за того, что вражеские военные смогли получить SIM-карты украинского оператора.

Об этом сообщил спикер ГУР Андрей Юсов в интервью NV.

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По его словам, ВСУ в результате кибератаки пострадали меньше россиян. Все потому, что у украинских военных на экстренный случай есть резервные средства и каналы связи, в отличие от российских.

"В равной степени можно сказать, как эта атака зацепила и самих оккупантов на оккупированных территориях, где есть покрытие украинскими операторами, и на линии фронта. Потому что многие уже смогли себе правдами и неправдами получить украинские семерки, в частности, и путем изъятия у гражданского население. Таким образом коммуницировали между собой", — сказал Юсов.

Спикер подчеркивает, что российские хакеры совершили почти самоубийственный поступок, поскольку они не знали, что российские военные получили такие карточки. Поэтому они подставили под удар и захватническую армию.

"Перехваты показывают, что они жалуются: хотели ударить в очередной раз по украинцам, а ущерб нанесли самим себе", — отметил он.

Напомним, что ранее в "Киевстаре" подтвердили, что специалистам компании удалось вернуть мобильную связь. Также стало известно, что для кибератаки российские хакеры использовали аккаунт сотрудника компании.

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