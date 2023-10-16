ГУР знало про наступ Росії 2022 року: коли надійшла інформація

Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: Українська правда

Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Головне управління розвідки Міністерства оборони чітко отримало інформацію про вторгнення росіян в Україну. Розвідка дізналася про це 23 лютого.

Про це він розповів Українській правді.

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Росіяни постійно переносили дату

Буданов зазначив, що 23 числа о 14:30 стало остаточно відомо, що розпочнеться війна, але до цього росіяни декілька разів змінювали дати.

"Дату росіяни постійно переносили. Останні два тижні там постійно вони на день, на два відтягували і відтягували. Але 23-го числа приблизно, здається, о 14:30 ми чітко отримали інформацію, що о четвертій ранку буде початок і як саме. Це було доведено до першої особи держави. Він віддав розпорядження. Але просто порахуйте, до 4-ої ранку вже не так багато лишалося часу", — розповів Буданов.

За його словами від 23 лютого він разом із дружиною вже жили жив у будівлі воєнної розвідки.

"Заселились у кабінет, лягли, розмовляли з нею, чекали. Потім я трошки задрімав. І приблизно десь о 3:30 мені зателефонував керівник Офісу Президента і каже: "Ну от вже 3:30, наче все спокійно. Може, якось обійдеться?". Кажу: "Ну, давайте сподіватись на краще, але щось я сумніваюся в цьому". І так ми з ним проговорили майже до четвертої години", — сказав Буданов.

Він підкреслив, що для нього це теж був виклик, бо якщо б він як керівник спецслужби дав би неправильну доповідь, це була б ганьба для нього.

Кирило Буданов побачив перші ракети і одразу приступив до роботи.

"Реально десь о 4:20 вже почало прилітати, бо ракети були вже в повітрі, певний час вони ще летіли. Ну все, я видихнув. Тепер треба починати працювати над наступним питанням", — заявив керівник воєнної розвідки.

Нагадаємо, за попередню добу окупанти обстріляли Херсонську область 97 разів, випустивши 514 снарядів. Внаслідок атаки одна людина дістала поранення.