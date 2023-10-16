За добу окупанти обстріляли Херсонщину майже 100 разів, — Прокудін
За попередню добу окупанти обстріляли Херсонську область 97 разів, випустивши 514 снарядів. Внаслідок атаки одна людина дістала поранення.
Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріли Херсонської області за добу
"За минулу добу противник здійснив 97 обстрілів, випустивши 514 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, С60, авіації та БпЛА. По місту Херсон ворог випустив 40 снарядів", — йдеться у повідомленні.
Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу у Бериславському районі; підприємство у Херсонському районі; підприємство у Херсоні.
Через російську атаку одна людина дістала поранення.
Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня окупанти також атакували Дніпропетровську область важкою артилерією та "Градами". Через обстріли є влучання у цивільну інфраструктуру.
Окрім того, під вогнем опинилась Хмельниччина. Окупанти атакували регіон дронами, на щастя, обійшлося без жертв.
Також росіяни вдарили по Полтавській області ракетами та БпЛА. Є троє постраждалих, серед них 10-річна дитина.
Під прицільними атаками російської армії майже усю ніч також була Кіровоградська область. Одна людина поранена.
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