Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow За добу окупанти обстріляли Херсонщину майже 100 разів, — Прокудін arrow

За добу окупанти обстріляли Херсонщину майже 100 разів, — Прокудін

16 жовтня 2023 09:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
За добу окупанти обстріляли Херсонщину майже 100 разів, — Прокудін
Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: t.me/khersonskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За попередню добу окупанти обстріляли Херсонську область 97 разів, випустивши 514 снарядів. Внаслідок атаки одна людина дістала поранення.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Читайте також:

Обстріли Херсонської області за добу

"За минулу добу противник здійснив 97 обстрілів, випустивши 514 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, С60, авіації та БпЛА. По місту Херсон ворог випустив 40 снарядів", — йдеться у повідомленні. 

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу у Бериславському районі; підприємство у Херсонському районі; підприємство у Херсоні. 

Через російську атаку одна людина дістала поранення.

null

Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня окупанти також атакували Дніпропетровську область важкою артилерією та "Градами". Через обстріли є влучання у цивільну інфраструктуру. 

Окрім того, під вогнем опинилась Хмельниччина. Окупанти атакували регіон дронами, на щастя, обійшлося без жертв.

Також росіяни вдарили по Полтавській області ракетами та БпЛА. Є троє постраждалих, серед них 10-річна дитина. 

Під прицільними атаками російської армії майже усю ніч також була Кіровоградська область. Одна людина поранена.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Відсьогодні опалювальний сезон не розпочнеться: коли чекати на тепло вдома

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз