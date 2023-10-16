За добу окупанти обстріляли Херсонщину майже 100 разів, — Прокудін

Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: t.me/khersonskaODA

За попередню добу окупанти обстріляли Херсонську область 97 разів, випустивши 514 снарядів. Внаслідок атаки одна людина дістала поранення.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"За минулу добу противник здійснив 97 обстрілів, випустивши 514 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, С60, авіації та БпЛА. По місту Херсон ворог випустив 40 снарядів", — йдеться у повідомленні.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу у Бериславському районі; підприємство у Херсонському районі; підприємство у Херсоні.

Через російську атаку одна людина дістала поранення.

Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня окупанти також атакували Дніпропетровську область важкою артилерією та "Градами". Через обстріли є влучання у цивільну інфраструктуру.

Окрім того, під вогнем опинилась Хмельниччина. Окупанти атакували регіон дронами, на щастя, обійшлося без жертв.

Також росіяни вдарили по Полтавській області ракетами та БпЛА. Є троє постраждалих, серед них 10-річна дитина.

Під прицільними атаками російської армії майже усю ніч також була Кіровоградська область. Одна людина поранена.