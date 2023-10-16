За сутки оккупанты обстреляли Херсонскую область почти 100 раз, — Прокудин

Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: t.me/khersonskaODA

За предыдущие сутки оккупанты обстреляли Херсонскую область 97 раз, выпустив 514 снарядов. В результате атаки один человек получил ранения.

Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"За минувшие сутки противник совершил 97 обстрелов, выпустив 514 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, С60, авиации и БпЛА. По городу Херсон враг выпустил 40 снарядов", — говорится в сообщении.

Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание учебного заведения в Бериславском районе; предприятие в Херсонском районе; предприятие в Херсоне.

Из-за российской атаки один человек получил ранения.

Напомним, в ночь на 16 октября оккупанты также атаковали Днепропетровскую область тяжелой артиллерией и "Градами". Из-за обстрелов есть попадание в гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, под огнем оказалась Хмельницкая область. Оккупанты атаковали регион дронами, к счастью, обошлось без жертв.

Также россияне ударили по Полтавской области ракетами и БпЛА. Есть три пострадавших, среди них 10-летний ребенок.

Под прицельными атаками российской армии почти всю ночь также была Кировоградская область. Один человек ранен.