Окупанти усю ніч атакували Кіровоградщину ракетами і дронами: є поранені

Нічні пуски ракет. Фото: із соцмереж

Упродовж майже всієї ночі 16 жовтня російські окупанти обстрілювали Кіровоградську область ракетами і дронами. Внаслідок атаки одна людина поранена.

Про це заявив керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

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Обстріли Кіровоградщини 16 жовтня

"Всю ніч ворог тероризував Кіровоградщину ракетами і дронами. Працювало ППО. Є збиття, на жаль є й влучання", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, одну людину доставлено в лікарню. Руйнувань цивільної інфраструктури немає.

"Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі! Разом ми сильні! Україна переможе", — наголосив Райкович.

Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня окупанти також атакували Дніпропетровську область важкою артилерією та "Градами". Через обстріли є влучання у цивільну інфраструктуру.

Окрім того, під вогнем опинилась Хмельниччина. Окупанти атакували регіон дронами, на щастя, обійшлося без жертв.

Також росіяни вдарили по Полтавській області ракетами та БпЛА. Є троє постраждалих, серед них 10-річна дитина.