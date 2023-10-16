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Окупанти усю ніч атакували Кіровоградщину ракетами і дронами: є поранені

16 жовтня 2023 09:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти усю ніч атакували Кіровоградщину ракетами і дронами: є поранені
Нічні пуски ракет. Фото: із соцмереж
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Упродовж майже всієї ночі 16 жовтня російські окупанти обстрілювали Кіровоградську область ракетами і дронами. Внаслідок атаки одна людина поранена.

Про це заявив керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович

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"Всю ніч ворог тероризував Кіровоградщину ракетами і дронами. Працювало ППО. Є збиття, на жаль є й влучання", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, одну людину доставлено в лікарню. Руйнувань цивільної інфраструктури немає. 

"Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі! Разом ми сильні! Україна переможе", — наголосив Райкович. 

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Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня окупанти також атакували Дніпропетровську область важкою артилерією та "Градами". Через обстріли є влучання у цивільну інфраструктуру. 

Окрім того, під вогнем опинилась Хмельниччина. Окупанти атакували регіон дронами, на щастя, обійшлося без жертв.

Також росіяни вдарили по Полтавській області ракетами та БпЛА. Є троє постраждалих, серед них 10-річна дитина. 

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