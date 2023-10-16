Окупанти усю ніч атакували Кіровоградщину ракетами і дронами: є поранені
Упродовж майже всієї ночі 16 жовтня російські окупанти обстрілювали Кіровоградську область ракетами і дронами. Внаслідок атаки одна людина поранена.
Про це заявив керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Обстріли Кіровоградщини 16 жовтня
"Всю ніч ворог тероризував Кіровоградщину ракетами і дронами. Працювало ППО. Є збиття, на жаль є й влучання", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, одну людину доставлено в лікарню. Руйнувань цивільної інфраструктури немає.
"Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі! Разом ми сильні! Україна переможе", — наголосив Райкович.
Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня окупанти також атакували Дніпропетровську область важкою артилерією та "Градами". Через обстріли є влучання у цивільну інфраструктуру.
Окрім того, під вогнем опинилась Хмельниччина. Окупанти атакували регіон дронами, на щастя, обійшлося без жертв.
Також росіяни вдарили по Полтавській області ракетами та БпЛА. Є троє постраждалих, серед них 10-річна дитина.
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