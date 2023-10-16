Оккупанты всю ночь атаковали Кировоградскую область ракетами и дронами: есть раненые
На протяжении почти всей ночи 16 октября российские оккупанты обстреливали Кировоградскую область ракетами и дронами. В результате атаки один человек ранен.
Об этом заявил руководитель Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
Обстрелы Кировоградской области 16 октября
"Всю ночь враг терроризировал Кировоградскую область ракетами и дронами. Работало ПВО. Есть сбитые, к сожалению, есть и попадание", — говорится в сообщении.
Как известно, один человек доставлен в больницу. Разрушений гражданской инфраструктуры нет.
"Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы! Вместе мы сильны! Украина победит", — подчеркнул Райкович.
Напомним, в ночь на 16 октября оккупанты также атаковали Днепропетровскую область тяжелой артиллерией и "Градами". Из-за обстрелов есть попадание в гражданскую инфраструктуру.
Кроме того, под огнем оказалась Хмельницкая область. Оккупанты атаковали регион дронами, к счастью, обошлось без жертв.
Также россияне ударили по Полтавской области ракетами и БпЛА. Есть три пострадавших, среди них 10-летний ребенок.
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