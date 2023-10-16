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Оккупанты всю ночь атаковали Кировоградскую область ракетами и дронами: есть раненые

16 октября 2023 09:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты всю ночь атаковали Кировоградскую область ракетами и дронами: есть раненые
Ночные пуски ракет. Фото: из соцсетей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На протяжении почти всей ночи 16 октября российские оккупанты обстреливали Кировоградскую область ракетами и дронами. В результате атаки один человек ранен.

Об этом заявил руководитель Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

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"Всю ночь враг терроризировал Кировоградскую область ракетами и дронами. Работало ПВО. Есть сбитые, к сожалению, есть и попадание", — говорится в сообщении.

Как известно, один человек доставлен в больницу. Разрушений гражданской инфраструктуры нет.

"Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы! Вместе мы сильны! Украина победит", — подчеркнул Райкович.

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Напомним, в ночь на 16 октября оккупанты также атаковали Днепропетровскую область тяжелой артиллерией и "Градами". Из-за обстрелов есть попадание в гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, под огнем оказалась Хмельницкая область. Оккупанты атаковали регион дронами, к счастью, обошлось без жертв.

Также россияне ударили по Полтавской области ракетами и БпЛА. Есть три пострадавших, среди них 10-летний ребенок.

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