ГУР знало о наступлении России в 2022 году: когда поступила информация

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: Украинская правда

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Главное управление разведки Министерства обороны четко получило информацию о вторжении россиян в Украину. Разведка узнала об этом 23 февраля.

Об этом он рассказал Украинской правде.

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Россияне постоянно переносили дату

Буданов отметил, что 23 числа в 14.30 стало окончательно известно, что начнется война, но до этого россияне несколько раз меняли даты.

"Дату россияне постоянно переносили. Последние две недели тпостоянно на день, на два оттягивали и оттягивали. Но 23 числа примерно, кажется, в 14:30 мы четко получили информацию, что в четыре утра будет начало и как именно. Это было доведено до первого лица государства. Он отдал распоряжение. Но просто посчитайте, до 4 утра уже не так много оставалось времени" , —рассказал Буданов.

По его словам, с 23 февраля он вместе с женой уже жили в здании военной разведки.

"Заселились в кабинет, легли, разговаривали с ней, ждали. Потом я немного задремал. И примерно где-то в 3:30 мне позвонил руководитель Офиса Президента и говорит: "Ну вот уже 3:30, как будто все спокойно. Может, как-нибудь обойдется?". Говорю: "Ну, давайте надеяться на лучшее, но что-то я сомневаюсь в этом". И так мы с ним проговорили почти до четырех часов", — сказал Буданов.

Он подчеркнул, что для него это тоже был вызов, потому что если бы он как руководитель спецслужбы дал бы неправильный доклад, это был бы позор для него.

Кирилл Буданов увидел первые ракеты и сразу же приступил к работе.

"Реально где-то в 4:20 уже начало прилетать, потому что ракеты были уже в воздухе, некоторое время они летели. Ну все, я выдохнул. Теперь надо начинать работать над следующим вопросом", — заявил руководитель военной разведки.

Напомним, за предыдущие сутки оккупанты обстреляли Херсонскую область 97 раз, выпустив 514 снарядов. В результате атаки один человек получил ранения.