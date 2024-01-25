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Як бійці 79 бригади стримують окупантів на Донеччині — відео

25 січня 2024 11:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Як бійці 79 бригади стримують окупантів на Донеччині — відео
Знищення російських окупантів. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Новомихайлівці Донецької області бійці 79 бригади всіма силами стримують ворога, який намагається штурмувати. Зазвичай наші військові "приборкують" ворога дронами.

Про це повідомили в DeepStateUA

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Як бійці стримують окупантів у Новомихайлівці

Аналітики зазначають, що у Новомихайлівці Донецької області ситуація залишається стабільно важкою. Російські загарбники продовжують наступати.

"Проте бійці Сил оборони стримують їх штурми за допомогою скидів з дронів. Останні часто псують їх атаки ще перед їх початком, що своєю чергою рятує піхоту в окопі", — йдеться у повідомленні. 

Водночас у пресслужбі бригади розповіли, що десантники 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України продовжують невтомно нищити ворога у важких оборонних боях на Донбасі. При цьому вони активно застосовують БпЛА, знищуючи ворожу піхоту не тільки вдень, але й вночі.

"На відео видно, як за допомогою скидів з дрона вогневе ураження наноситься в темну пору доби, аби відбити у противника бажання вести будь-які штурмові дії", — йдеться у повідомленні.

Військові також зазначили, що постійний вогневий вплив на російських окупантів допомагає зірвати плани ворога, змушуючи його переходити від наступу до оборони.

Нагадаємо, що на Таврійському напрямку за попередню добу Сили оборони знищили близько 200 ворожих БпЛА. Крім того, в росіян зменшилось важливої військової техніки та особового складу. 

Крім того, українські військові знищили рідкісну російську санітарну бронемашину тактичної ланки ЗСА-Т у Луганській області. На цю операцію бійці ЗСУ витратили декілька ударних безпілотників. 

Донецька область
обстріли
окупанти
дрони
війна в Україні

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