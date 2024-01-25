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Как бойцы 79 бригады сдерживают оккупантов в Донецкой области — видео

25 января 2024 11:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как бойцы 79 бригады сдерживают оккупантов в Донецкой области — видео
Уничтожение российских оккупантов. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Новомихайловке Донецкой области бойцы 79 бригады всеми силами сдерживают врага, пытающегося штурмовать. Обычно наши военные "успокаивают" врага дронами.

Об этом сообщили в DeepStateUA.

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Как бойцы сдерживают оккупантов в Новомихайловке

Аналитики отмечают, что в Новомихайловке Донецкой области ситуация остается стабильно тяжелой. Российские захватчики продолжают наступать.

"Однако бойцы Сил обороны сдерживают их штурмы с помощью сбросов с дронов. Последние часто портят их атаки еще перед началом, что в свою очередь спасает пехоту в окопе", — говорится в сообщении.

В пресс-службе бригады рассказали, что десантники 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины продолжают уничтожать врага в тяжелых оборонительных боях в Донецкой области. При этом они активно применяют БпЛА, уничтожая вражескую пехоту не только днем, но и ночью.

"На видео видно, как с помощью сбросов с дрона огненное поражение наносится в темное время суток, чтобы отразить у противника желание вести какие-либо штурмовые действия", — говорится в сообщении.

Военные также отметили, что постоянное огневое влияние на российских оккупантов помогает сорвать планы врага, заставляя его переходить от наступления к обороне.

Напомним, что на Таврическом направлении за предыдущие сутки Силы обороны уничтожили около 200 вражеских БпЛА. Кроме того, у россиян уменьшилось важной военное техники и личного состава.

Кроме того, украинские военные уничтожили редкую российскую санитарную бронемашину тактического звена ЗСА-Т в Луганской области. На эту операцию бойцы ВСУ потратили несколько ударных беспилотников.

Донецкая область
обстрелы
оккупанты
дроны
война в Украине

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