Как бойцы 79 бригады сдерживают оккупантов в Донецкой области — видео

Уничтожение российских оккупантов. Фото: скриншот с видео

В Новомихайловке Донецкой области бойцы 79 бригады всеми силами сдерживают врага, пытающегося штурмовать. Обычно наши военные "успокаивают" врага дронами.

Об этом сообщили в DeepStateUA.

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Аналитики отмечают, что в Новомихайловке Донецкой области ситуация остается стабильно тяжелой. Российские захватчики продолжают наступать.

"Однако бойцы Сил обороны сдерживают их штурмы с помощью сбросов с дронов. Последние часто портят их атаки еще перед началом, что в свою очередь спасает пехоту в окопе", — говорится в сообщении.

В пресс-службе бригады рассказали, что десантники 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины продолжают уничтожать врага в тяжелых оборонительных боях в Донецкой области. При этом они активно применяют БпЛА, уничтожая вражескую пехоту не только днем, но и ночью.

"На видео видно, как с помощью сбросов с дрона огненное поражение наносится в темное время суток, чтобы отразить у противника желание вести какие-либо штурмовые действия", — говорится в сообщении.

Военные также отметили, что постоянное огневое влияние на российских оккупантов помогает сорвать планы врага, заставляя его переходить от наступления к обороне.

Напомним, что на Таврическом направлении за предыдущие сутки Силы обороны уничтожили около 200 вражеских БпЛА. Кроме того, у россиян уменьшилось важной военное техники и личного состава.

Кроме того, украинские военные уничтожили редкую российскую санитарную бронемашину тактического звена ЗСА-Т в Луганской области. На эту операцию бойцы ВСУ потратили несколько ударных беспилотников.