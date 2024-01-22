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У Луганській області ЗСУ знищили рідкісну спецмашину окупантів

22 січня 2024 23:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Луганській області ЗСУ знищили рідкісну спецмашину окупантів
Знищення рідкісної спецмашини окупантів ЗСА-Т. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові знищили рідкісну російську санітарну бронемашину тактичної ланки ЗСА-Т у Луганській області. На цю операцію бійці ЗСУ витратили декілька ударних безпілотників.

Російську бронемашину знищили оператори дронів з 63-ї окремої механізованої бригади. 

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Знищення російської ЗСА-Т

"Коли потрібно повністю знищити особливі цілі, як от цей бронеавтомобіль, пілоти 63-ї бригади використовують кілька дронів", — розповіли військові.

Російські окупанти використовували цю бронемашину для вивезення своїх поранених військових з передових позицій.

Розробка перспективних санітарних бронеавтомобілів розпочалася в Росії у 2016 році на замовлення Міноборони.

Метою дослідно-конструкторської роботи з шифром "Линза" було створення двох зразків подібної техніки на загальній базі та з відмінними можливостями. 

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Російська бронемашина ЗСА-Т "Линза". Фото: "Рособоронэкспорт"

Постачання ЗСА "Лінза" до російської армії розпочалося у 2021 році. Російське Міноборони оголосило про укладання контракту на 56 машин.

Нагадаємо, воїни Збройних сил України збили російські бомбардувальники Іл-22М та А-50 над Азовським морем. В Росії досі тривають обговорення та непорозуміння стосовно того, чим та як ЗСУ вдалося "приземлити" літаки РФ.

Додамо, на Харківщині у районі села Крохмального ЗСУ відійшли на запасні позиції, щоб зберегти життя воїнів. Раніше повідомлялось, що російські окупанти захопили це село 20 січня.

ЗСУ
Луганська область
військова техніка
окупанти
дрони

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