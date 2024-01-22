У Луганській області ЗСУ знищили рідкісну спецмашину окупантів
Українські військові знищили рідкісну російську санітарну бронемашину тактичної ланки ЗСА-Т у Луганській області. На цю операцію бійці ЗСУ витратили декілька ударних безпілотників.
Російську бронемашину знищили оператори дронів з 63-ї окремої механізованої бригади.
Знищення російської ЗСА-Т
"Коли потрібно повністю знищити особливі цілі, як от цей бронеавтомобіль, пілоти 63-ї бригади використовують кілька дронів", — розповіли військові.
Російські окупанти використовували цю бронемашину для вивезення своїх поранених військових з передових позицій.
Розробка перспективних санітарних бронеавтомобілів розпочалася в Росії у 2016 році на замовлення Міноборони.
Метою дослідно-конструкторської роботи з шифром "Линза" було створення двох зразків подібної техніки на загальній базі та з відмінними можливостями.
Постачання ЗСА "Лінза" до російської армії розпочалося у 2021 році. Російське Міноборони оголосило про укладання контракту на 56 машин.
Нагадаємо, воїни Збройних сил України збили російські бомбардувальники Іл-22М та А-50 над Азовським морем. В Росії досі тривають обговорення та непорозуміння стосовно того, чим та як ЗСУ вдалося "приземлити" літаки РФ.
Додамо, на Харківщині у районі села Крохмального ЗСУ відійшли на запасні позиції, щоб зберегти життя воїнів. Раніше повідомлялось, що російські окупанти захопили це село 20 січня.
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